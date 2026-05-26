La cifra de incendios crece cerca del 47 % en El Salvador en 2026

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San Salvador, 26 may (EFE).- El número total de incendios atendidos por las autoridades de El Salvador se elevó cerca de un 47 % en lo que va del 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según informó este martes el Cuerpo de Bomberos.

En lo que va de año suman 3.775 incendios, mientras que en el mismo lapso de 2025 se computaron 2.569, para una diferencia al alza de 1.206 incendios, detalló a periodistas el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

«No hemos llegado a medio año y ya tenemos esta cifra. Esto hace un incremento de un 47 % aproximadamente en relación al 2025 y el rubro con un porcentaje mayor son los forestales», agregó el jefe de Bomberos de El Salvador.

Precisó que los incendios forestales pasaron de 86 en 2025 a 175 en la actualidad, y señaló que este tipo de incendio es el «más complicado en cuanto al daño».

«En maleza, al final se quema solo maleza, pero en el forestal hay árboles, arbustos, hay una concentración mayor de filtración de agua, hay más animales, la contaminación», advirtió.

En cuanto a los incendios de estructuras, dijo que pasaron de 334 a 493, los incendios en basureros de 175 a 230 y en vehículos de 174 a 228.

A inicios de marzo, el número total de incendios atendidos por las autoridades se disparó más de un 91 %, en comparación con el mismo lapso de 2025.

El incendio más destructivo registrado en los últimos meses se dio en el Centro Histórico de San Salvador a inicios de febrero y que se cobró la vida de cinco personas y destruyó varios inmuebles en una zona de viviendas antiguas. EFE

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