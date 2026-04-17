La CIJ pide «vigilancia» ante el retroceso del derecho internacional en su 80 aniversario

1 minuto

La Haya, 17 abr (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este viernes de señales «preocupantes» de debilitamiento del derecho internacional, y llamó a la «vigilancia» y al compromiso con el Estado de derecho ante las crecientes tensiones​ geopolíticas.

Durante la celebración del 80 aniversario del Tribunal en La Haya​, el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, subrayó que «este no es un momento para la complacencia», sino para la «vigilancia», ante lo que calificó como una «creciente resistencia» al cumplimiento de las normas internacionales y «un escepticismo» hacia el valor del multilateralismo.

«Existen señales preocupantes de distanciamiento respecto de las obligaciones internacionales y de cuestionamiento del papel del derecho», afirmó el presidente del tribunal, quien recordó que el orden jurídico internacional «no puede darse por sentado» y debe ser «elegido, reafirmado y defendido». EFE

ir/ahg/rcf