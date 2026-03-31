La ciudad más poblada de Brasil inaugura línea del metro prometida para el Mundial de 2014

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São Paulo, 31 mar (EFE).- La gobernación de São Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, inauguró este martes una nueva línea de metro que conecta el aeropuerto de Congonhas con la red de la capital paulista, con 12 años de retraso, la mitad de las estaciones previstas y sobrecostos.

Prometida para el Mundial de Fútbol de 2014, la Línea 17-Ouro tiene 6,7 kilómetros de extensión, es elevada y cuenta con ocho estaciones, según los datos de la gobernación.

Con una inversión de 5,9 millones de reales (unos 1,1 millones de dólares), se espera que la nueva línea de metro elevado transporte cerca de 100.000 pasajeros por día cuando alcance su capacidad total en octubre próximo.

La obra pasó por cinco administraciones y acumuló atrasos, rupturas de contratos y sobrecostos, hasta ser retomada en 2023 bajo el mandato del actual gobernador Tarcísio de Freitas.

Originalmente, el plan contemplaba que la línea tuviera 17,7 kilómetros de extensión, con 18 estaciones, una de las cuales pasando por Paraisópolis, la favela más grande de São Paulo, que no cuenta con estación de metro.

El costo entonces sería de 3.100 millones de dólares (596.153 dólares al cambio actual).

Durante la inauguración, el gobernador anunció la expansión de la línea en 4,6 kilómetros con cuatro nuevas estaciones, incluyendo la de Paraisópolis.

Los trenes que circulan en el nuevo trayecto son eléctricos y automatizados, diseñados para funcionar sin conductor, lo que permite reducir costos operativos y aumentar la eficiencia.

La inauguración de la nueva línea es la primera del metro paulista en más de una década.

Además de mejorar la movilidad en la región, el proyecto busca integrar el transporte ferroviario con autobuses y ciclovías, promoviendo desplazamientos más sostenibles en São Paulo. EFE

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