La colisión entre un tren y un camión con material militar deja un muerto en Francia

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El conductor de un tren de alta velocidad perdió la vida este martes al colisionar con un camión que transportaba material militar en un paso a nivel en el norte de Francia, indicaron las autoridades francesas.

El accidente se produjo poco antes de las 07H00 (05H00 GMT) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

El choque dejó también dos heridos en estado crítico y 14 leves, según un nuevo balance de la prefectura del Paso de Calais.

El tren de alta velocidad transportaba a 246 personas entre Dunkerque y París y chocó contra el camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines, cuando circulaba a una velocidad de 160 km/h, según el prefecto, François-Xavier Lauch.

El conductor del camión, un civil de nacionalidad polaca de 30 años, fue detenido, en el marco de una investigación por «homicidio involuntario» agravado por el no respeto de una obligación de seguridad, indicó el fiscal Étienne Thieffry.

El camión era un «convoy excepcional privado» que transportaba «un puente móvil de las fuerzas armadas», precisó Lauch. Este se había usado en unas maniobras en Bélgica y regresaba a Angers, en el oeste de Francia, según el ejército francés.

El fiscal no pudo precisar si forzó o no el paso a nivel. «La investigación acaba de empezar», agregó.

Según el presidente ejecutivo de la SNCF, Jean Castex, este «funcionaba con normalidad».

Pierre-François Dhoossche, un vecino de 22 años, estaba durmiendo cuando escuchó el golpe. «Fui directamente al lugar y vi al conductor del camión (…) un poco conmocionado», aseguró.

El martes por la mañana, las autoridades desplegaron rescatistas y equipos técnicos alrededor del tren, que tenía una parte claramente hundida, constataron periodistas de AFP. Según la prefectura, se movilizó a 88 bomberos.

El tráfico ferroviario estará interrumpido en la zona de la colisión «al menos durante una semana», indicó Castex.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

El 25 de marzo, un tren regional chocó contra un camión a la altura de un paso a nivel en Saint-Raphaël, en el sureste de Francia, provocando la muerte del conductor del vehículo, de 60 años.

Y en marzo de 2025, dos militares perdieron la vida cuando un tren regional chocó contra su vehículo en un paso a nivel en Arras, en el norte de Francia.

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