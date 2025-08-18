La colombiana Catalina Usme llega a Universitario para impulsar el fútbol femenino en Perú

Lima, 18 ago (EFE).- La delantera Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la selección de Colombia, fue presentada este lunes como la nueva estrella del Universitario Deportes, y declaró ilusionada que llega al equipo crema para ganar pero también para impulsar el fútbol femenino en Perú.

«El primer objetivo es ser campeonas, el equipo lo tiene claro y yo llego a sumar a ese objetivo, sin duda alguna. El segundo, es seguir sumando a esa imagen que el fútbol femenino necesita para que en todas las esferas vayamos creciendo», dijo en rueda de prensa, Usme, de 35 años.

La goleadora colombiana recaló en la U tras haber jugado la última temporada en el Galatasaray turco, y tras una prolija trayectoria donde ha vestido las camisetas de los clubes colombianos Formas Íntimas, Santa Fe y América de Cali y el mexicano Pachuca.

Usme explicó que durante una breve estancia en el conjunto crema hace unos meses, conoció al Universitario, al equipo técnico e instalaciones deportivas y especialmente conocer a las jugadoras y sus historias «fuera de la cancha» le hizo dar el paso de venir a Perú.

La delantera, reciente subcampeona de la Copa América Femenina de 2025 con la selección de Colombia afirmó que hacer crecer el fútbol femenino es una tarea de muchos actores como de la prensa, los directivos pero sobre todo de las jugadoras.

«Nosotras tenemos que empezar a enamorar a la gente con nuestra forma de jugar y creo que este va a ser uno de los principales objetivos que tengo: que el fútbol femenino sea vistoso porque se juega bien, la gente ve que evoluciona, que las jugadoras técnica, táctica y estratégicamente crecen», señaló Usme.

La goleadora comentó que sin duda ya hay un público cautivado, pero que se puede hacer más.

Usme llega con la presión de haberse convertido en todo un símbolo para jóvenes jugadoras, pero afirmó que le gusta tener esta responsabilidad y dar ejemplo de que el fútbol puede ofrecer un proyecto de vida a las mujeres.

«Mi aspiración desde muy chiquitita es hacer que el fútbol femenino crezca en todas sus esferas. Yo nunca tuve un referente. Para mí es más orgullo que presión, el deportista de alto nivel siempre tiene presión, pero para mí es un orgullo poder sumar, aportar, hacer crecer y llevar de la mano a las niñas, ese ha sido siempre mi propósito de vida», dijo.

En este sentido, cuando periodistas le preguntaron qué le diría a jóvenes que quieren ser futbolistas, Usme afirmó les animaría a que trabajen con mucho amor y que se proyecten.

«Al final nosotras somos dueñas de nuestros sueños y las únicas que podemos decidir qué podemos hacer, pese a todos los obstáculos (…) que sueñen en grande que el fútbol femenino es una realidad y vamos a seguir haciéndolo crecer», sostuvo.

El administrador de Universitario, Franco Velazco, afirmó que se trata de un día «histórico» para el club, pues es todo un orgullo presentar a la colombiana, que fue nominada como una de las mejores jugadoras del mundo.

Con Usme como referencia en ataque, Universitario tratará de recuperar la corona de la Superliga Femenina de Perú que ya ganó en 2023 y que en 2024 le arrebató Alianza Lima, su eterno rival. EFE

