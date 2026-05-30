La colombiana Vanessa Pulgarín se corona como la primera reina del certamen MGI All Stars

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Bangkok, 30 may (EFE).- La colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años de edad, ganó este sábado en Tailandia la primera edición del concurso de belleza ‘MGI All Stars’, en el que participaron 56 mujeres procedentes de 38 países, que habían competido antes en otros certámenes internacionales como Miss Universo y Miss Mundo.

Al final de una gala que se extendió durante cinco horas en un aforo de Bangkok, la representante de Colombia -que siempre figuró entre las contendientes más fuertes- fue proclamada ganadora al vencer en última instancia a Faith María Porter, otra gran favorita de la edición y quien representó a Ghana.

La nueva reina, que trabaja como modelo profesional, participó en la última edición de Miss Universo, celebrada el noviembre pasado también en Tailandia, en la que destacó por su pasarela pero no logró avanzar al grupo de cinco finalistas.

A mediados de mayo, igual que el resto de competidoras, Pulgarín volvió a Tailandia para incorporarse en esta competición que pretende «brindar una nueva oportunidad a mujeres que buscan seguir brillando sobre el escenario», según ha explicado la empresa organizadora, Miss Grand International (MGI).

Ocho personalidades del mundo del entretenimiento juzgaron el desenvolvimiento de las candidatas durante dos rondas de competencia preliminar celebradas esta semana en Bangkok, en las que las concursantes desfilaron en las habituales pasarelas de traje de baño y vestido de noche, a las que se sumó un desfile con la cara lavada.

Esta novedad, explicó MGI, busca promover la importancia de valorar la belleza interna y la naturalidad.

Además, los organizadores incorporaron durante las preliminares un sistema de votación que mostró en tiempo real las puntuaciones otorgadas por cada miembro del jurado, como ocurría en años anteriores en certámenes como el Miss Universo.

Sin embargo, debido a un problema técnico reportado por MGI, el sistema falló esta noche y retrasó el desarrollo del show, que fue seguido por miles de espectadores a través de YouTube. Al final, se resolvió que el jurado dijera frente al micrófono la puntuación otorgada a cada competidora.

Aunque el certamen contó con 56 aspirantes a la corona, solo 18 continuaron en competencia tras un primer corte, seguido por otra reducción del grupo a 10, entre las que figuraron representantes de Venezuela, Tailandia, Filipinas, República Dominicana, Vietnam y Perú.

En la ronda de preguntas, Pulgarín fue la única que respondió en español, mientras el resto habló en inglés, y defendió que el amor es «la mejor forma de representación» para la diversidad de culturas de los países que siguen los concursos de belleza, un negocio que sigue teniendo mucho impacto en América Latina y el Sudeste Asiático.

«Latinoamérica siempre es fuerte (en estos espacios) por la tradición, la cultura y por el arraigo que tienen los concursos de belleza en nuestros países», dijo a EFE Lupita Jones, quien ganó el Miss Universo de 1991 representando a México y formó parte del jurado del MGI All Stars. EFE

hp

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