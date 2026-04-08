La Comisión Europea descarta que la UE vaya a sufrir escasez de petróleo en abril

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Bruselas, 8 abr (EFE).- La Comisión Europea no cree que la Unión Europea vaya a tener problemas de escasez de petróleo al menos durante el mes de abril, informaron este miércoles fuentes comunitarias.

La información se conoce tras el anuncio de Estados Unidos sobre el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Irán y después de que se reuniera el Grupo de Coordinación de Petróleo de la Comisión Europea.

En esa reunión, en la que participaron técnicos de la Comisión y de los Estados miembros, fueron también invitados representantes de la industria de la aviación, si bien desde el Ejecutivo comunitario no se facilitó información específica sobre el suministro de combustible para aviones.

La UE obtiene el 40 % de sus importaciones de queroseno del estrecho de Ormuz, así como el 8,5 % del gas natural licuado (GNL) y un 7 % del petróleo, tanto crudo como refinado, esencialmente de Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

«Se ha observado impacto en los precios. Parece que el impacto en el mercado podría ser limitado debido a los tiempos de tránsito y a factores logísticos, de seguros y a cuellos de botella en el estrecho de Ormuz», indicó un alto funcionario europeo, sin ofrecer más precisiones sobre ese punto.

La misma fuente subrayó que la UE dispone de «herramientas para gestionar esta crisis», como resultado «de una diversificación proactiva y del hecho de que nuestra exposición directa a la región ya era limitada antes del conflicto».

«Se está preparando un conjunto de medidas concretas para ayudar a los Estados miembros a mitigar el impacto de la crisis», concluyó.

Horas antes, en rueda de prensa, la portavoz de la Comisión Europea para Energía, Anna-Kaisa Itkonen, señaló que las complicaciones energéticas perdurarán pese al anuncio de alto el fuego.

«No deberíamos caer en la ilusión de que la crisis será corta. No lo será», subrayó.

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