La construcción en Argentina crece apenas un 0,9 % en junio

2 minutos

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina creció en junio pasado apenas un 0,9 % con respecto a mayo último, tras haber caído en el quinto mes del año un 1,8 %, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el sexto mes del año un avance del 13,9 % en comparación con igual mes de 2024, su quinta subida consecutiva tras un ciclo de quince meses de caídas en términos interanuales.

En el primer semestre del año, la actividad de la construcción acumuló una subida del 10,8 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 4,1 % interanual en mayo último, hasta los 388.703.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en mayo una subida del 7,5 % con respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en junio pasado una subida del 15,5 % con respecto a mayo último y un crecimiento del 14,4 % en términos interanuales.

«A medida que transcurre el año, se consolida un proceso de recuperación muy gradual de la demanda de insumos para obras residenciales. Y hacia adelante, las perspectivas sectoriales están sujetas a la continuidad del proceso de estabilización macroeconómico», señaló Construya en su informe.

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados en 2024 por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

La actividad de la construcción se hundió el año pasado un 27,4 %, su peor desempeño desde 2002, tras haber caído un 3 % en 2023. EFE

nk/pd/cpy