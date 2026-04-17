La crisis del Santos y la persecución del Flamengo al líder marcan la jornada en Brasil

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São Paulo, 17 abr (EFE).- El Santos de Neymar, en clima de crispación por sus últimos tropiezos, recibe el domingo al Fluminense con la misión de alejarse de la zona de descenso, mientras que el Flamengo intentará acercarse al líder Palmeiras con un triunfo en casa sobre el Bahía, en la 12ª jornada del Brasileirão.

Neymar está de nuevo en el centro de la tormenta después de increpar a un hincha santista, tras ceder un empate en la Copa Sudamericana ante el modesto Deportivo Recoleta paraguayo.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se disculpó al día siguiente, entre acusaciones de «mimado» por parte de aficionados albinegros y comentaristas deportivos.

El atacante de 34 años, además, no termina de despejar las dudas sobre su estado físico a menos de dos meses para el Mundial, en el que aspira a estar. El jueves no se ejercitó con el resto de sus compañeros y se quedó en el gimnasio.

En paralelo, el técnico Cuca, que volvió al Santos a finales de marzo, ha recibido a miembros de las barras bravas enojados que piden una reacción a la altura del club de Pelé.

El Santos afrontará esta jornada de Liga tan sólo tres puntos por encima de los puestos de descenso, que inaugura un Cruzeiro que empieza a dejar atrás su mal arranque de temporada.

En la lucha por el liderato, el Palmeiras tiene por delante dos desafíos: superar en casa a un Athletico Paranaense que intenta asentarse en la zona noble de la tabla y reponerse del esfuerzo realizado el jueves para imponerse con dificultades a Sporting Cristal (2-1) en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto paulista es líder en solitario del Campeonato Brasileño con 26 puntos, seis por encima de un grupo de cuatro equipos: Flamengo, São Paulo, Fluminense y Bahía.

Si bien el equipo dirigido por Abel Ferreira ya empieza a dar alguna señal de desgaste, ya que la pasada jornada no pasó del empate sin goles en la cancha del Corinthians y el jueves le costó más de lo previsto derrotar al Sporting Cristal.

Para alivio del técnico luso, Vitor Roque ya se ha recuperado de una lesión en el tobillo que le ha mantenido casi un mes lejos de los terrenos de juego y se espera que por fin entre en la convocatoria contra el Paranaense.

Aunque el primer perseguidor de la lista, el Flamengo, no lo tendrá fácil para recortar distancias con el ‘Verdão’.

El cuadro del también portugués Leonardo Jardim cerrará la jornada el domingo en el Maracaná ante un Bahía con los mismos 20 puntos que el ‘Fla’ y que tiene un bloque muy consolidado a las órdenes del legendario exportero Rogério Ceni.

En cuanto al São Paulo, el otro aspirante al acecho, abrirá la jornada en el campo del Vasco da Gama, que mira de reojo los últimos puestos de la clasificación.

– Partidos de la 12ª jornada del Campeonato Brasileño:

. Sábado 18: Vasco da Gama-São Paulo, Chapecoense-Botafogo, Vitória-Corinthians y Cruzeiro-Gremio.

. Domingo 19: Internacional-Mirassol, Santos-Fluminense, Coritiba-Atlético Mineiro, Palmeiras-Athletico Paranaense, Bragantino-Remo y Flamengo-Bahía. EFE

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