La cultura, la política y el deporte lamentan la muerte del cantante británico Chris Rea

Londres, 22 dic (EFE).- El club de fútbol inglés Middlesbrough FC fue uno de los primeros en hacerse eco del fallecimiento este lunes del cantante británico Chris Rea, ligado a este equipo de su ciudad de nacimiento.

«Estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Chris Rea. Un icono de Teeside», señaló la entidad en su cuenta de X, en referencia a esa región del norte de Inglaterra.

Rea llegó a grabar una versión de su conocido tema ‘Let’s Dance’ para celebrar en 1997 que el Middlesborough, ahora en la segunda división, disputó aquel año la final de la copa de Inglaterra.

«Descansa en paz, Chris», agregó el principal club de Middlesborough, cuyo alcalde, Chris Cooke, también agradeció al artista que pusiera esta ciudad «en el mapa».

«Chris Rea estaba profundamente orgulloso de sus raíces en Middlesbrough y la gente de nuestra ciudad estaba igualmente orgullosa de considerarlo uno de los suyos. Millones de personas en todo el mundo escucharán su música esta noche», aseguró el regidor.

El conocido periodista inglés Piers Morgan recordó hoy que Rea compuso una de las canciones navideñas «más famosas de la historia de estas fiestas», ‘Driving Home for Christmas’, y lamentó que haya fallecido «solo tres días antes de Navidad».

La comunicadora Lizzie Cundy, quien aparece en el vídeo de ese famoso tema grabado de nuevo en 2009, se declaró honrada de haber trabajado con el artista.

«Disfruté cada minuto y fue un honor trabajar con él y aparecer en su icónico videoclip. Siempre será una inspiración y una leyenda para mí. Descansa en paz, Chris», añadió Cundy.

Rea, de 74 años, murió hoy en un hospital tras «una breve enfermedad», rodeado de sus familiares, de acuerdo con el comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

Rea fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, y en 2016 sufrió un ictus. EFE

