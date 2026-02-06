La cultura, un espacio de encuentro entre España y Marruecos en la agenda 2026

2 minutos

Rabat, 6 feb (EFE).- La apuesta por la cultura y la ciencia como espacio de encuentro entre España y Marruecos es una de la prioridades del programa anual de actividades culturales españolas en el país magrebí para 2026.

La iniciativa, que se desarrolla por segundo año consecutivo, recorre las principales iniciativas españolas en los ámbitos cultural, artístico y científico en Marruecos.

«La cultura constituye un pilar esencial del vínculo bilateral, un espacio privilegiado de diálogo, conocimiento mutuo y cooperación entre dos países vecinos unidos por una historia, una geografía y unos intercambios humanos profundamente entrelazados», subrayó durante la presentación del programa el embajador español en Rabat, Enrique Ojeda.

La programación prevista para 2026 se plantea como un espacio de encuentro que combina patrimonio compartido, creación contemporánea e innovación cultural.

Sobre ejes como el legado andalusí, la creación artística actual, la igualdad de género, la formación de públicos, la sostenibilidad, la cultura digital o el diálogo interreligioso, se desarrolla una oferta de actividades que incluye festivales, exposiciones, conciertos, encuentros literarios, proyectos de memoria histórica, danza, cine y música.

La ciencia tendrá también especial protagonismo, con propuestas para fomentar el diálogo y la cooperación académica entre investigadores de ambos países en ámbitos como la inteligencia artificial, las energías renovables y el desarrollo sostenible

Todas estas iniciativas se apoyan en una extensa red de colaboraciones con instituciones marroquíes, españolas e internacionales.

El programa refuerza también la promoción del español como lengua de cultura, conocimiento y oportunidades, en un contexto especialmente significativo marcado por la designación de Rabat como Capital Mundial del Libro por la UNESCO.

En este marco, los países hispanohablantes impulsarán actividades conjuntas como la Semana de la Lengua Española y la Semana de Cine en español.EFE

mar/rod