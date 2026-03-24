La cultura italiana rinde tributo al «inmenso» Gino Paoli, fallecido a los 91 años

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Roma, 24 mar (EFE).- La muerte de Gino Paoli este martes a los 91 años de edad ha desatado una catarata de homenajes en Italia para despedir a una de las voces más relevantes de la canción italiana y decir adiós a «un trozo de la historia musical del país».

Bajo el eco de su eterno ‘Senza fine’, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño hacia el cantante, cuya huella marcó la cultura del país durante más de seis décadas.

Paoli, uno de los cantantes más famosos de la música italiana por canciones como ‘Sapore di sale’, ha fallecido este martes en Génova (norte), según ha confirmado la familia.

Uno de los primeros en reaccionar fue el también cantante Gianni Morandi, que se despidió de su «amigo de una vida» con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

«Adiós Gino, amigo y colega de una vida, te he querido desde siempre. Por tu música, por tu alma, por lo que nos has dejado a todos nosotros. Buen viaje», escribió el intérprete junto a una serie de fotografías de ambos actuando juntos.

También Vasco Rossi dedicó unas palabras al «inmenso Gino», destacando que al verlo cantar por primera vez comprendió «cuál es la diferencia entre un cantante y un intérprete».

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, lamentó la marcha de un maestro de la canción y lo definió como «un poeta que supo expresar los sentimientos de una manera sencilla, pero extraordinariamente refinada».

El último adiós de Génova

Paoli (Moncalfone, 1934) falleció en Génova, ciudad que lo vio crecer y donde se convirtió en el principal exponente de la denominada ‘escuela genovesa’.

Esta corriente interesó pronto al productor Nanni Ricordi, quien le permitió grabar en 1959 su primer éxito, ‘La Gatta’, una tierna sinfonía autobiográfica.

La alcaldesa de la ciudad, Silvia Salis, recordó al autor de ‘Sapore di sale’ como un artista de voz inconfundible cuya poesía, impregnada de melancolía, ha inspirado a generaciones de músicos».

A este luto se sumó el equipo de fútbol local, el Génova, que le dedicó una imagen con un tierno mensaje: «Se acabó el tiempo de cantar juntos».

De Sanremo a las nuevas generaciones

La trayectoria de Paoli estuvo marcada por una proyección internacional que lo llevó en ocho ocasiones al Festival de Sanremo, cinco de ellas para competir por la victoria.

Su última aparición en el emblemático Teatro Ariston fue como invitado de honor en 2023, con un emocionante popurrí de sus temas más célebres.

Carlo Conti, director del certamen hasta la edición de 2026, sintetizó el sentir del festival con un juego de palabras que aludía a ‘Il cielo in una stanza’, uno de los grandes himnos del artista: «Un poeta en una habitación… ¡Adiós Gino!», escribió en su cuenta de Instagram.

Precisamente esa canción fue una de las compartidas en las redes por otros cantantes, que quisieron rendirle un homenaje, entre los que estaban Olly, ganador de Sanremo en 2025; Sayf, segundo clasificado en 2026, o Achille Lauro.

Por su parte, Francesco Gabbani, representante de Italia en Eurovisión 2017, subrayó que con esta pérdida «se va un trozo de la historia musical italiana». EFE

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