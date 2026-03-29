La cumbre de la OEACP aboga por construir una organización «más influyente» en el mundo

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Malabo, 29 mar (EFE).- La Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), que agrupa a 79 países, abogó en su cumbre de Malabo por «construir una OEACP más fuerte, más dinámica y más influyente» en el mundo, informó este domingo el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, nuevo jefe de turno del grupo.

«Vivimos en un mundo marcado por las transformaciones profundas, rápidas y complejas», afirmó Obiang en el acto de clausura de la XI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la OEACP, que se celebró desde el sábado en la capital ecuatoguineana.

«Las tensiones geopolíticas, los conflictos armados, los efectos del cambio climático, las desigualdades económicas, la inseguridad alimentaria y energética, así como los retos derivados de la revolución tecnológica, exigen de nosotros una respuesta común, coordinada y solidaria», subrayó el mandatario, que asumió la presidencia rotatoria de la organización para los tres próximos años.

La OEACP -aseveró- no puede permanecer inmóvil ante estas realidades y de fortalecer sus instituciones, modernizar sus mecanismos de funcionamiento y dotarse de nuevas herramientas que le permitan «actuar con mayor rapidez y eficacia».

Las conclusiones y resoluciones adoptadas en la cumbre -enfatizó- «reflejan nuestra voluntad política de construir una OEACP más fuerte, más dinámica y más influyente en la escena internacional».

En ese sentido, Obiang señaló que la organización debe seguir «defendiendo con firmeza» los intereses de sus Estados en todos los foros multilaterales, y promover un orden internacional «más justo, más equilibrado y más inclusivo».

«Debemos también reforzar la cooperación Sur-Sur, diversificar nuestras alianzas estratégicas y fomentar una mayor integración económica entre nuestros países», dijo el mandatario ecuatoguineano, el presidente que más tiempo lleva en el poder del mundo, pues gobierna desde 1979.

Instó a los países miembros, pues, a «actuar con visión, unidad y determinación para garantizar que la OEACP siga siendo un instrumento útil al servicio del desarrollo, la prosperidad y la dignidad» de sus pueblos.

Y asumió, por último, el compromiso de conducir, junto a todos los Estados miembros, «esta dinámica de transformación y renovación de la OEACP en los próximos años» con base en los valores de solidaridad, soberanía, cooperación y progreso compartido de la organización.

Creada en 1975, la OEACP tiene como objetivo el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en sus Estados miembros, así como su mayor integración en la economía mundial. EFE

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