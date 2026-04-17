La custodia compartida de mascotas ya es ley Brasil

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Río de Janeiro, 17 abr (EFE).- Brasil cuenta desde este viernes con una ley que regula la custodia compartida de mascotas en casos de divorcio o disolución de unión estable, a fin de garantizar el bienestar de los animales y ordenar la división de responsabilidades entre las exparejas.

La norma, publicada este viernes en el Diario Oficial, se aplicará solo a las mascotas que hayan sido adquiridas o adoptadas durante la convivencia de la pareja.

Según la ley, una mascota que haya vivido principalmente durante el matrimonio o la unión de hecho se considera un bien compartido.

No obstante, la custodia compartida será negada «si el juez detecta antecedentes o riesgo de violencia doméstica o familiar, o cualquier caso de maltrato al animal».

En tales casos, el agresor perderá de forma definitiva la posesión y propiedad del mascota, sin derecho a indemnización, y tendrá que responder por las deudas pendientes.

La ley establece igualmente que, en caso de desacuerdo entre la pareja, el juez decidirá de forma «equitativa» quién se queda con el animal y cómo se repartirán los gastos para su mantenimiento.

También señala que los costos de alimentación e higiene de la mascota correrán por cuenta de quien tenga al animal en ese momento, mientras que los gastos extraordinarios, como medicamentos y consultas veterinarias, se dividirán por igual.

Además, la ley prevé que quien renuncie voluntariamente a la custodia compartida perderá la posesión y propiedad de la mascota sin indemnización, lo que también ocurrirá si alguna de las partes «incumple de manera reiterada e injustificada» los términos acordados.

La aprobación de esta legislación responde a un creciente número de disputas judiciales en Brasil por mascotas en separaciones, que hasta ahora eran resueltas de forma discrecional por los jueces. EFE

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