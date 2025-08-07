La deforestación en la Amazonía brasileña sube un 4 % en el último año tras varias caídas
São Paulo, 7 ago (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado un 4 % en el último año frente al periodo anterior, lo que interrumpe una racha de cuatro caídas consecutivas, según datos preliminares divulgados este jueves por el Gobierno.
La destrucción de vegetación ha afectado a 4.495 kilómetros cuadrados en el mayor bosque tropical del planeta entre agosto de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con el sistema de alertas por imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).EFE
jmc/mp/icn