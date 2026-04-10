La delegación iraní llega a Pakistán antes de las negociaciones con EEUU

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Altos representantes de Irán llegaron a Islamabad el viernes previo a las conversaciones sobre un alto el fuego con Estados Unidos, aunque las condiciones planteadas por Teherán genera dudas sobre la celebración del diálogo.

El influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, encabeza la delegación en la que también participa el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, informó la televisión estatal iraní.

Antes de su arribo, Bagher Ghalibaf había advertido que «dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán» por las sanciones estadounidenses.

Pero Pakistán, que interviene como mediador, adoptó un tono tranquilizador.

«En respuesta a mi sincera invitación, dirigentes de ambos países vienen a Islamabad. Allí se celebrarán negociaciones para el establecimiento de la paz», afirmó el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en un mensaje a la nación.

Al embarcar hacia Islamabad, el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien lidera la delegación de Estados Unidos, llamó a Teherán a «no jugar» con Washington, al tiempo que prometió «intentar mantener una negociación positiva».

El presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado anteriormente que Irán no tiene «ninguna carta» para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y amenazó otra vez con nuevos ataques si fracasan las conversaciones.

– Bombardeos sobre el Líbano –

Bajo fuertes medidas de seguridad, Islamabad se transformó en una ciudad fantasma antes de las negociaciones programadas en un hotel de lujo.

La llegada de Vance no está prevista hasta la mañana del sábado. Estará acompañado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del presidente.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en el acuerdo: Irán dice que sí y Estados Unidos que no.

Israel, en tanto, se dice determinado a continuar combatiendo al movimiento islamista proiraní Hezbolá.

A las pocas horas de la entrada en vigor del alto el fuego, bombardeos israelíes causaron el miércoles 357 muertos y más de 1.200 heridos en el Líbano, según un nuevo balance del ministerio de Salud. Israel dijo haber matado a 180 combatientes de Hezbolá ese día.

Estos ataques fueron los más letales desde que empezó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que se ha extendido por la región, causando miles de muertos.

El viernes, nuevos ataques mataron a 13 miembros de las fuerzas de seguridad en el sur del Líbano, según la agencia de prensa estatal libanesa.

– No a las «concesiones gratuitas» –

En paralelo a las discusiones irano-estadounidenses, el próximo martes en Washington se llevarán a cabo conversaciones entre el Líbano e Israel, informó el viernes la presidencia libanesa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había dado previamente su visto bueno a «negociaciones directas».

Hezbolá rechaza esta iniciativa, y su líder, Naim Qassem, llamó el viernes a los responsables libaneses a no hacer «concesiones gratuitas» a Israel.

Israel volvió a ser blanco el viernes de una treintena de disparos procedentes del Líbano, que causaron daños materiales, según el ejército.

Y en el Golfo, Kuwait anunció el viernes que miembros de su Guardia Nacional habían resultado heridos, tras ataques señalados la víspera, mientras Irán negó por su parte cualquier implicación.

Otra sombra sobre las negociaciones es el estrecho de Ormuz.

El tránsito sigue obstaculizado allí, aún cuando su reapertura por parte de Irán era una condición del alto el fuego.

La principal asociación europea de aeropuertos advirtióde un riesgo de «escasez sistémica» de queroseno si el tráfico marítimo no se restablece en el estrecho de Ormuz en próximas tres semanas.

Los precios del petróleo se mantuvieron el viernes por debajo del umbral de 100 dólares el barril, al finalizar una semana marcada por retrocesos tras el anuncio de un alto el fuego en Oriente Medio y ante conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Wall Street y las bolsas europeas cerraron dispares, prudentes ante la expectativa de diálogos.

Estados Unidos e Irán también se oponen en el asunto clave del programa nuclear.

El jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica excluyó así cualquier restricción del programa de enriquecimiento de uranio, una de las demandas fundamentales de Estados Unidos e Israel, que acusan a Teherán de querer dotarse de la bomba atómica.

La República Islámica defiende por su parte su derecho a la energía nuclear civil.

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