La demanda de vuelos en avión crece en 2025, especialmente en viajes internacionales

2 minutos

Ginebra, 29 ene (EFE).- La demanda de vuelos en avión creció un 5,3 % en 2025 respecto al año anterior, una subida que se notó especialmente en los vuelos internacionales, con un incremento del 7,1 %, informó este jueves en un comunicado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

IATA recordó en su informe que, a pesar de que la demanda de vuelos internacionales se incrementó en 2025, se moderó respecto al año anterior, cuando el indicador había experimentado un incremento del 13,7%.

Esa desaceleración refleja la normalización del crecimiento tras el repunte posterior a la pandemia, cuando se reabrieron las fronteras, apuntó la IATA en el informe.

Las rutas de vuelos internacionales más demandadas

La región donde más aumentó la demanda de vuelos fue África, con un 9,4 %, aunque ese continente sigue representando la porción más pequeña de los vuelos realizados en el mundo, un 2,2 %.

En cuanto al crecimiento de la demanda, le siguen la región del Asia-Pacífico, con un 7,8 %, y Latinoamérica, con un 7 %.

En cuanto a las seis rutas internacionales más importantes, el mayor crecimiento en la demanda de vuelos se dio dentro de Asia (11,9%), entre Europa y Asia (11,8 %), entre Asia y Norteamérica (8,1 %) y entre Oriente Medio y Asia (7,7 %).

Crece, pero en menor medida, la demanda de vuelos domésticos

Por otro lado, la demanda para vuelos domésticos creció de manera más lenta (2,4 %) que en 2024, pero alcanzó cifras récord en 2025.

Brasil fue el país donde más aumentó la demanda de vuelos internos, con un 11,1 %, seguido de la India, con un 5,2 % y Japón, con un 4,8 %.

Aunque el aumento de la demanda de vuelos domésticos en China alcanzó el 4,7 %, su crecimiento fue más lento que en 2024.

Mientras, Estados Unidos fue el único país donde la demanda de vuelos domésticos se redujo (-0,6 %).

Una oferta de vuelos insuficiente

La IATA destacó que en 2025 también aumentaron los vuelos ofertados en todas las regiones (5,2 %) pero no lo suficiente, retrasando el crecimiento en el número de pasajeros.

La organización que aglutina a buena parte de las líneas aéreas globales lo atribuyó a factores como los retrasos en la entrega nuevas aeronaves y motores.

Para satisfacer la demanda, explicó la IATA, las aerolíneas mantuvieron los aviones en servicio durante más tiempo y llenaron más asientos en cada vuelo. EFE

