La derecha italiana se refuerza al conservar Venecia y tomar plazas como Reggio Calabria

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Roma, 25 may (EFE).- La coalición derechista que gobierna Italia respira aliviada este lunes tras las últimas elecciones municipales, en las que previsiblemente conservará el ayuntamiento de Venecia (norte) y tomará plazas de izquierda como Reggio Calabria (sur).

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha comentado el resultado con el escrutinio todavía abierto y algo de ironía: «También hoy el tan anunciado colapso de la derecha queda pospuesto a mañana», ha escrito en sus redes sociales.

Italia ha celebrado elecciones municipales en 749 pueblos y ciudades de todo el país que necesitaban, por distintos motivos, renovar sus ayuntamientos, entre estos 18 capitales de provincia.

Sin embargo, la cita revestía cierta importancia porque llega a un año de que termine la legislatura, en 2027, y porque es la primera votación desde que en marzo la ciudadanía rechazara en un referéndum una crucial reforma constitucional de Meloni y de sus socios.

Por eso, las elecciones, aunque locales, han servido para medir la fuerza de los dos principales bloques: por un lado el de la derecha, una coalición entre los Hermanos de Italia de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia; por otro, una alianza de izquierdas entre el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

La plaza más contendida era Venecia, la Ciudad de los Canales, que deja ya atrás la década del alcalde conservador Luigi Brugnaro.

Con la mitad de los votos escrutado, el candidato derechista y concejal Simone Venturini será el nuevo alcalde con un 53 % de los votos sin necesidad de segunda vuelta, frente al de la izquierda, el senador del PD Andrea Martella, que ha obtenido el 37 %.

Otro motivo de alegría para el bloque derechista es Reggio Calabria, gobernada por la izquierda desde hace doce años y que ahora tendrá un alcalde conservador, Francesco Cannizzaro, que ha obtenido un impresionante 73,04 % de los votos.

Como curiosidad, la Liga de Salvini ve agravada su crisis interna al perder el primer ayuntamiento que conquistó tras su fundación allá por el 1990, el de la pequeña Cene (norte), donde ha gobernado de forma ininterrumpida desde entonces. El nuevo alcalde será el independiente Roberto Radici (62,38 %).

Por otro lado, el bloque de centro-izquierda tiene también motivos de celebración en varias ciudades en las que ha logrado resistir.

En Prato (norte), tradicional bastión ‘rojo’, el candidato de la izquierda Matteo Biffoni ha ganado con el 55,68 % de los votos. Esto a pesar de esta ciudad toscana estaba intervenida tras la dimisión de la anterior alcaldesa del PD, Ilaria Bugetti, por corrupción.

También triunfa en las norteñas Mantua (70,58 %), uno de los pocos lugares donde el PD y el M5S iban separados, y arrebata a la derecha pequeñas urbes como Pistoia (54,6 %) o Avellino (53 %).

Mención especial merece Salerno (sur), la tierra del veterano Vincenzo De Luca, de la que fue alcalde en cinco ocasiones hasta que ascendió a presidente de la región Campania (sur) con el PD.

Este político, polémico siempre en sus tonos y que llegó a cabrear a Meloni en el pasado por llamarla «cabrona», ha vuelto a ganarse la alcaldía de Salerno con el 56,73 % de los votos, aunque sin usar las siglas de su formación tras meses de broncas.

La partida de las elecciones locales no ha quedado cerrada y en ocho de las 18 capitales de provincia en liza será aún necesaria una segunda vuelta los días 7 y 8 de junio por la ausencia de mayorías este lunes.

La derecha se jugará Arezzo (norte), Agrigento (sur) y Macerata (centro); la izquierda Chieti (centro), Lecco (norte) y Trani (sur), y el alcalde independiente de Messina (sur), Federico Basile, deberá ganarse el cargo.

La participación ha alcanzado una media nacional del 60,06 % de los 6,6 millones de italianos llamados al voto, frente al 64,91 % de las anteriores elecciones, según datos del Ministerio del Interior. EFE

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