La derecha y la extrema derecha españolas se alían para gobernar la región de Andalucía

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La derecha (Partido Popular, PP) y la extrema derecha (Vox) españolas llegaron el jueves a un acuerdo para gobernar Andalucía, la región más poblada del país, en un nuevo pacto entre ambas formaciones, que ya sellaron alianzas similares en otras tres regiones a menos de un año de las elecciones generales.

Tras fracasar en la primera votación del martes, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular (PP), fue reelegido el jueves presidente de esta extensa región del sur de España con los apoyos de diputados de su formación y de la extrema derecha de Vox.

«Ante la posibilidad del bloqueo, o incluso ante la posibilidad de un adelanto electoral o un proceso electoral que paralizaría nuestra comunidad durante seis meses, se ha alcanzado un acuerdo que creo que es positivo para Andalucía», indicó Moreno poco antes de la votación que culminó en su nueva investidura como presidente regional.

Andalucía -la región más poblada y un imán turístico famoso por sus ciudades históricas como Sevilla, Granada y Córdoba- estuvo gobernada por los socialistas durante casi 40 años.

Desde 2019, sin embargo, el conservador Moreno Bonilla preside esta región donde el PSOE registró su peor resultado histórico en los comicios de mayo.

El PP venció las elecciones, pero quedó necesitado del apoyo de Vox. Para obtenerlo, los conservadores debieron aceptar el principio de «prioridad nacional», que defiende la formación de extrema derecha, y que jerarquiza el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos en función del «arraigo real» de las personas en el territorio.

El acuerdo sellado el jueves da un paso más en la nueva alianza a nivel regional entre la derecha y la extrema derecha en España, que en los últimos meses ya cerró pactos similares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tras el abrupto final de sus anteriores coaliciones.

El PP y Vox ya habían alcanzado acuerdos en cinco regiones en 2023, pero la formación de extrema derecha se retiró de aquellos gobiernos a mediados de 2024 por un desacuerdo sobre el reparto de menores extranjeros en el territorio.

Desde hace meses, ambos partidos reclaman reiteradamente la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, opción que el dirigente socialista afirma no contemplar hasta ahora.

El jefe del ejecutivo español se encuentra bajo fuertes críticas de la oposición, que apuntan a los múltiples casos judiciales que afectan a su entorno privado y profesional. Sánchez, de su lado, denuncia ser víctima de una campaña de desestabilización impulsada por la derecha y la extrema derecha.

mig/rs/ahg