La DGM deportará a 54 haitianos que viajaban a bordo de la ‘yola’ con destino Puerto Rico

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Santo Domingo, 31 mar (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) deportará este miércoles a 54 haitianos que intentaron llegar en ‘yola’ a Puerto Rico y fueron interceptados el pasado viernes.

Los indocumentados viajaban junto a seis dominicanos, quienes se encuentran bajo investigación en la Dirección de Inteligencia de la Armada de República Dominicana (M2), tras haber sido capturados por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos en un operativo conjunto con la fuerza militar naval, indicó la DGM en un comunicado.

Estos ciudadanos haitianos forman parte de las 989 personas indocumentadas procesadas por la DGM este lunes tras haber sido detenidas.

Del total de procesados, 621 fueron aprehendidos por Agentes de Reacción Rápida (ARR) y otros 210 por militares del Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (22) y agentes de la Policía (82).

Las zonas de mayor incidencia de los operativos se concentraron en la capital, además de San Cristóbal y Monte Plata.

De igual forma, este lunes fueron deportados 1,006 indocumentados, de los cuales 353 salieron por el punto de control fronterizo de Dajabón; 453, por Elías Piña; por Jimaní, 149; y 51 por Pedernales, luego de ser registrados biométricamente y como parte del proceso previo a su salida del país. EFE

pma