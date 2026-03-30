La divisa egipcia sigue cayendo a mínimos históricos tras un mes de guerra en Irán

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El Cairo, 30 mar (EFE).- La libra egipcia sigue cayendo a mínimos históricos tras superar este lunes la barrera de las 54 unidades por dólar estadounidense, de acuerdo con cifras del Banco Central de Egipto, tras un mes de la guerra en Irán y con medidas drásticas en el país para mitigar los efectos colaterales del conflicto.

El dólar cotizó a 54,52 libras egipcias para la compra y a 54,66 para la venta al cierre del mercado de esta jornada, un aumento de una unidad con respecto al cierre de la víspera.

Antes de la guerra, el cambio era de poco más de 46 libras por divisa estadounidense, lo que supone ahora una pérdida de valor de la moneda egipcia de cerca del 18 % en un mes.

Anteriormente, la libra egipcia alcanzó su nivel más bajo tras la decisión del Banco Central de permitir su libre fluctuación el 6 de marzo de 2024, cuando llegó a situarse en torno a 50 libras por dólar en los bancos egipcios.

No obstante, en el mercado paralelo había llegado a cotizar la divisa en hasta 70 libras por dólar en las semanas previas.

Esa nueva caída de valor de la moneda local coincide con un paquete de «duras medidas», que incluyen racionalización de los gastos y subida de los precios de productos energéticos, anunciadas por el Gobierno egipcio para evitar que el alza energética mundial por la guerra frene la reforma de su economía.

Egipto, que empezó en 2024 un amplio programa de reforma estructural en cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuenta con una población de alrededor de 110 millones de habitantes y depende de la importación para satisfacer sus principales necesidades, en especial alimentarias. EFE

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