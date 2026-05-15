La economía colombiana crece un 2,2 % en el primer trimestre de 2026

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Bogotá, 15 may (EFE).- La economía colombiana creció un 2,2 % en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsada por el gasto público y los sectores de educación y salud, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,6 %, agregó el organismo estatal.

Según el DANE, la actividad económica que más contribuyó al crecimiento del PIB en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025 fue la de «Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales», que aumentó el 5,7 %.

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron el 3,2 %, pero su peso en la composición del PIB es menor que el de otros sectores.

Entre tanto, el sector de comercio; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida se expandió un 2,9 %, el mismo porcentaje de las industrias manufactureras, indicó el DANE.

En cambio, tuvieron resultado negativo la construcción, que cayó el 5,4 %, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1,4 %) y la explotación de minas y canteras (-0,1 %).

Al explicar el componente del gasto en el primer trimestre, el DANE señaló que el consumo final creció 3,4 %; las importaciones y exportaciones aumentaron 3,5 %, y la formación bruta de capital decreció 3,0 %.

En 2025 el PIB de Colombia creció el 2,6 % impulsado por la expansión del comercio. EFE

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