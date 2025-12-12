La economía de Paraguay crecerá un 6 % en 2025, según el Banco Central

Asunción, 12 dic (EFE).- Paraguay cerrará 2025 con un crecimiento económico del 6 %, un desempeño que duplica al promedio 2,7 % esperado en la región latinoamericana, informó este viernes el Banco Central (BCP).

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo durante una conferencia para evaluar los resultados de 2025, y las perspectivas del venidero año, que el dato es «conservador» y «tiene sesgo a la baja», por cuanto podría ser ajustado hacia arriba en las próximas semanas.

De acuerdo con el titular del BCP, los sectores secundarios y terciarios (industrias y servicios) impulsaron el crecimiento económico del país este año.

Este desarrollo sobre las bases «no tradicionales» de la economía paraguaya -como la industria agropecuaria, sostén de los ingresos del país-, no se produjo por «un shock externo» puntual, sino por la «fuerte inversión» que ha recibido el país en los últimos años, afirmó Carvallo.

«Estamos hablando de un crecimiento equilibrado y virtuoso», agregó el funcionario, al tiempo que destacó la estabilidad que ha presentado el índice de inflación, que proyecta cerrar el año en 3,6 % y en 3,5 % para 2026.

Asimismo, Carvallo señaló que el desempeño económico de Paraguay durante este 2025 sobrepasa los mejores resultados históricos del país, como los de la primera década de los años 2000, cuando disfrutó de los altos precios de las materias primas.

«Es un desempeño que nunca se había visto en la economía paraguaya», insistió Carvallo.

De igual forma, el BCP estimó de manera «conservadora» que Paraguay crecerá 4,2 % en 2026, un número superior al 2,2 % proyectado para la región.

Por su parte, el ministro de Economía paraguayo, Carlos Fernández, destacó que el país acumula 28 meses consecutivos con un crecimiento mayor al 4 %, un extremo que, a su juicio, demuestra que el buen desempeño de la economía «no es un accidente».EFE

