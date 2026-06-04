La economía irlandesa registró un «leve» crecimiento del 0,6 % en el primer trimestre

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Dublín, 4 jun (EFE).- La economía de Irlanda creció el 0,6 % durante el primer trimestre del año, impulsada por el consumo y el gasto público, según informó este jueves la Oficina Central de Estadísticas (CSO).

«La economía interna ha tenido un crecimiento positivo leve», señaló su director general adjunto, Chris Sibley, en referencia al avance de la Demanda Doméstica Modificada (MDD, en inglés), un indicador más fiable que el producto interior bruto (PIB) porque elude las distorsiones que crean las multinacionales en Irlanda.

El análisis de la CSO indicó que el crecimiento estuvo acompañado por un repunte del 0,6 % en el gasto personal y del 0,5 % en el del gasto público.

Por contra, la inversión cayó el 0,8 %, las importaciones subieron el 4,2 % y las exportaciones bajaron el 7 % en el primer trimestre de 2026 respecto a los últimos tres meses de 2025.

La CSO recordó que las exportaciones se dispararon durante el pasado año cuando las multinacionales radicadas en este país aceleraron su actividad antes de la entrada en vigor de los aranceles anunciados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ahora «se estima que el producto interior bruto cayó un 12,1 % en el primer trimestre de 2026» con respecto al trimestre precedente, apuntó Sibley en el análisis.

El «factor principal» detrás de la caída del PIB fue «la desaceleración del sector farmacéutico», con gran presencia de multinacionales en este país, observo el experto.

«El sector industrial globalizado -agregó- se contrajo un 35,0 % en el primer trimestre de 2026, mientras que el sector de información y comunicaciones registró una disminución del 2,0 % en el mismo período. En general, el sector dominado por multinacionales cayó un 27,1 % en el trimestre».

La CSO también detectó una caída del 3,1 % de los salarios, lo que atribuyó a un descenso del número de horas trabajadas en el primer trimestre. EFE

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