La embajada rusa en Caracas no ha sido afectada y Moscú mantiene contacto con autoridades

1 minuto

Moscú, 3 ene (EFE).- La embajada de Rusia en Venezuela informó este sábado de que sus dependencias no se vieron afectadas por los ataques estadounidenses y afirmó que mantiene contacto con las autoridades venezolanas, en lo que constituye la primera reacción de Moscú a la situación en Venezuela.

«El barrio, donde se encuentra la embajada y las zonas adyacentes no fueron atacadas», señaló el embajador Serguéi Melik-Bagdasárov, citado por agencias rusas.

Agregó que los empleados de la legación continúan sus labores.

Más tarde, dos senadores del país condenaron los ataques de Washington y urgieron a la comunidad internacional a reaccionar.

Mientras, el medio independiente Insider aseguró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acudió al Kremlin para abordar los acontecimientos en Venezuela y la reacción de Rusia en el marco de una serie de reuniones a puerta cerrada. EFE

