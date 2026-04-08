La empresa croata Verne lanza en Zagreb el primer servicio de robotaxi de Europa

2 minutos

Zagreb, 8 abr (EFE).- La empresa croata de automoción ‘Verne’, del fabricante de bólidos eléctricos de lujo Mate Rimac, lanzó este miércoles en Zagreb y en cooperación con Uber el primer servicio comercial de robotaxis de Europa.

Según anunció la compañía, los usuarios podrán reservar y pagar en la aplicación de Verne los viajes autónomos con coches eléctricos ‘Alpha T5’ del fabricante chino Arcfox.

Los vehículos están equipados con un sistema de conducción autónoma de la empresa china Pony.AI aunque en un período inicial, cuya duración Verne no precisa, habrá un conductor sentado al volante por razones de seguridad.

La compañía prevé que la conducción totalmente autónoma sin conductor estará disponible «tan pronto como se obtengan las aprobaciones regulatorias y se cumplan todas las normas de seguridad».

Tras solicitar un viaje, el vehículo llega de forma autónoma a la ubicación del cliente, que desbloquea la puerta a través de la aplicación móvil.

Después de abrocharse el cinturón de seguridad, hay que pulsar el botón virtual de «iniciar viaje» en la pantalla situada frente al asiento trasero para iniciar el viaje.

El servicio funcionará entre las 7.00 de la mañana y las 21.00 de la noche y cubre por ahora una zona de unos 90 kilómetros cuadrados en el centro de la capital croata, aunque incluye también traslados al aeropuerto internacional de Zagreb, fuera de la ciudad.

Verne, que acordó recientemente una alianza estratégica con la estadounidense Uber y con Pony.AI, asegura que está negociando la expansión de sus servicios de robotaxi a otras 30 ciudades.

Rimac, de 38 años, es un ingeniero y empresario croata, fundador en 2009 de ‘Rimac Automobili’, que construyó su primer vehículo eléctrico a los 19 años de edad, por lo que es considerado en su país un «niño prodigio». EFE

vb/jk/psh

(foto)