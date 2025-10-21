La empresa italiana de mantenimiento Atitech dará servicio a aviones militares de Airbus

París, 21 oct (EFE).- La compañía italiana de mantenimiento Atotech ha firmado un acuerdo de «colaboración estratégica» con Airbus para ampliar los servicios que ya presta a sus aviones comerciales también a aeronaves militares.

En un comunicado publicado este martes, la división de defensa y espacio de Airbus indicó que el acuerdo, suscrito la semana pasada en Londres, viene a contribuir a su objetivo de fortalecer la cadena de suministro de servicios de la defensa «en un contexto de incertidumbre geopolítica».

Se trata -subrayó- de «garantizar la disponibilidad operativa a largo plazo de las flotas de los clientes de Airbus».

Atitech presta servicios de mantenimiento a los aviones comerciales de Airbus desde sus bases de Nápoles y Roma y, en virtud de este pacto, lo hará también para las flotas militares. EFE

