La española Aena obtiene la concesión del principal aeropuerto de Río de Janeiro

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El grupo español Aena, el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros, anunció el martes que obtuvo la concesión hasta 2039 del aeropuerto internacional de Galeão, el más grande de Río de Janeiro, por más de 550 millones de dólares.

Aena «ha resultado vencedora del proceso de venta asistida del 100% de la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Rio Galeão, principal aeropuerto de Rio de Janeiro (Brasil) con una oferta por valor de 2.900 millones de reales (aproximadamente 483 millones de euros)», informó la empresa española en un comunicado remitido a la autoridad bursátil española (CNMV).

La operación, que aún debe recibir el visto bueno de las autoridades reguladoras y que se someterá a la aprobación de los accionistas, debería completarse en el «segundo semestre de 2026», añade el comunicado.

La concesión de este aeropuerto, que recibió a 17,8 millones de pasajeros en 2025, se extiende hasta mayo de 2039.

El grupo Aena, propiedad en un 51% del Estado español, ya gestiona 17 aeropuertos en Brasil, además de los 46 que tiene en España.

También está presente en el Reino Unido, con el aeropuerto londinense de Luton, especializado en aerolíneas de bajo coste, y tiene previsto adquirir participaciones en otros dos aeropuertos británicos, en Leeds Bradford y Newcastle.

La empresa gestiona además 12 aeropuertos en México y dos en Jamaica.

Aena registró unos resultados récord en 2025, con 2.140 millones de euros de beneficio neto y una facturación de 6.380 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al año anterior.

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