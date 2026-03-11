La Eurocámara pide un plan de acción para cerrar la brecha salarial y de pensiones

3 minutos

Bruselas, 11 mar (EFE).- El Parlamento Europeo pidió este miércoles a la Comisión Europea que ponga en marcha un plan de acción comunitario para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones en la UE, con medidas orientadas a la conciliación y a la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las mujeres.

En un informe aprobado por 458 votos a favor, 72 votos en contra y 98 abstenciones, la Eurocámara señala que los trabajos en sectores dominados por mujeres están generalmente «peor remunerados e infravalorados, pese a que las mujeres más jóvenes superen cada vez más a los hombres en educación», lo que genera una desigualdad estructural en el salario medio entre ambos sexos.

Además, los eurodiputados subrayan que las mujeres son responsables de una parte «desproporcionada» de los cuidados y trabajos domésticos no remunerados, lo que reduce su participación en el mercado laboral y, en consecuencia, la acumulación de pensiones.

Según los últimos datos de Eurostat de 2024, los salarios que percibieron los hombres de media en la UE fueron un 11 % superiores a los que obtuvieron las mujeres (en España esa diferencia fue de un 7,3 %), un suelo histórico en términos de evolución, pero que se traduce en que las mujeres trabajan de 54 a 67 días al año sin recibir remuneración en comparación con los hombres.

En el caso de las pensiones, las mujeres europeas de más de 65 años percibieron de media un 24,5 % menos de pensión que los hombres; una desigualdad que en España fue mayor (29,2 %).

De la transparencia salarial a la construcción de un mercado igualitario

Ante este problema, la Unión Europea aprobó en 2023 la Directiva de transparencia salarial, que los países deberán trasponer antes de junio de este año, por la que las empresas estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5 %.

No obstante, la Eurocámara pidió hoy un plan de acción que vaya más allá de la transparencia y ataje los problemas estructurales que causan la brecha, dirigido a la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y a garantizar una remuneración justa en los sectores con mayor presencia femenina, como la sanidad, la educación o el trabajo social.

Los eurodiputados reclamaron también que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE incorpore inversiones que refuercen la conciliación e impulsen un sector de los cuidados fiable.

El informe explica que el cuidado infantil profesional tiene problemas de inversión insuficiente, elevados precios y escasez de servicios, lo que lleva a las mujeres a encargarse de esos cuidados y las aleja de participar en el mercado laboral.

Para la Eurocámara, este fenómeno puede obstaculizar la progresión profesional de las mujeres y llevarlas a trabajar a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo o a abandonar el trabajo por completo.

De hecho, mientras la tasa de empleo masculina en la UE fue en 2024 diez puntos porcentuales superior a la femenina (80,8 % frente a 70,8 %), la proporción de mujeres trabajadoras a tiempo parcial (27,8 %) superó con creces a la de los hombres (7,7 %).

Los parlamentarios recordaron también que cuando las mujeres interrumpen su empleo y se dedican a los cuidados, esos periodos de ausencia no computan para la pensión, a pesar de que dicha labor supone un ahorro considerable para las arcas públicas.

Por último, el Parlamento instó a los Estados miembros a animar a los hombres a utilizar su permiso parental y a impulsar un permiso de paternidad intransferible y adecuadamente remunerado. EFE

