La Eurocámara solicita declaración de Marlaska por «obstruir» la misión del PE en Barbate

2 minutos

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó este martes que el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en la institución el próximo 28 de enero para explicar una presunta obstrucción a la misión de eurodiputados que investigaba el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.

Los grupos europeos en los que militan el PP y Vox (Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa) han unido sus votos a los de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Europa de Naciones Soberanas (ESN) para pedir que el ministro explique lo que Vox denuncia como una «retirada de pruebas clave durante la misión».

En un comunicado, Vox señaló que se le cuestionará sobre «por qué se retiró la patrullera implicada en los asesinatos antes de la llegada de la misión», quién dio dicha orden y con qué criterios o «qué documentación y pruebas fueron apartadas» durante la misión de los eurodiputados.

La invitación de la Eurocámara a comparecer no supone, no obstante, una obligación a hacerlo.

La misión de eurodiputados del pasado mes de mayo a Barbate, Cádiz y Sevilla buscaba comprobar sobre el terreno las condiciones y derechos laborales del colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus reivindicaciones salariales.

Los eurodiputados se vieron con las familias de los dos guardias civiles que murieron en Barbate en febrero de 2024 embestidos por una narcolancha, así como con otros trabajadores del sector que reivindican mejoras de sus condiciones, personal involucrado en la lucha contra el crimen organizado.

El informe final de la misión, que se aprobó en noviembre, reclamó el reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesión de alto riesgo en la Unión Europea y que los actos violentos contra los agentes sean considerados «eurodelitos». EFE

lzu/mb/jgb