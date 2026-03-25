La evacuación de la OSCE al inicio de la guerra en Ucrania puso a su personal en riesgo, según un informe confidencial

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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estaba mal preparada para evacuar de emergencia a su personal de observación en Ucrania tras la invasión rusa en 2022, según un informe interno consultado en exclusiva por la AFP.

Los planes de la organización internacional, con sede en Viena, eran «en gran medida ineficaces y no fueron comunicados adecuadamente a tiempo» a las personas afectadas, según este documento «estrictamente confidencial», fechado el 28 de septiembre de 2022.

La OSCE, un organismo del cual Moscú y Kiev forman parte, está intentando volver a enviar una misión a Ucrania ante un eventual cese al fuego.

El personal local e internacional de este organismo llevaba supervisando el alto el fuego con los separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania desde 2014, cuando estalló la guerra en 2022.

Según el informe conocido, un mes antes de la invasión se llegó incluso a dar la orden de destruir los preparativos realizados para la evacuación y suspender cualquier planificación futura con el fin de evitar «crear pánico».

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