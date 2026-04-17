La excuñada de Nicolás Maduro renuncia a la presidencia del Banco Central de Venezuela

afp_tickers

2 minutos

La excuñada del depuesto mandatario Nicolás Maduro renunció a la presidencia del Banco Central de Venezuela después de que Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra el ente emisor, informó este jueves la presidenta Delcy Rodríguez.

El Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco Central (BCV) en 2019, lo que aisló a Venezuela del sistema financiero internacional.

La medida también mermó la capacidad del Estado para administrar divisas, esenciales para una economía con un alta tasa de dolarización informal.

«He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, y ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela, seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno», dijo la presidenta interina en la televisora estatal.

Rodríguez asumió el poder de tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero.

Desde entonces gobierna bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país y controlar el negocio petrolero.

Luis Pérez, quien fungía como vicepresidente del BCV, asumirá la presidencia de la entidad.

Este jueves el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de relaciones con Venezuela, rotas desde 2019.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro estadounidense emitió este martes una licencia que flexibilizó sanciones contra el BCV y tres bancos públicos.

El permiso abarca la apertura de cuentas bancarias, préstamos, transferencias de fondos, la recepción de remesas, el cambio de divisas y otras operaciones.

Economistas estiman que estas licencias tendrán un impacto directo en el mercado cambiario, afectado por la escasez de divisas en la banca formal.

Los venezolanos han tenido que recurrir a criptomonedas y al efectivo para manejar dólares, lo que ha abierto las puertas a un mercado negro donde la divisa estadounidense se cotiza hasta 30% por encima del valor oficial que marca el BCV.

Esta brecha es uno de los principales factores para que se disparara la inflación en Venezuela a 475% durante 2025.

bc/pgf/vel