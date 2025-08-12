La exlíder independentista Nicola Sturgeon expresa su «increíble respeto» por Isabel II

Londres, 12 ago (EFE).- La exministra principal de Escocia y antigua líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, expresó este martes su «increíble respeto» por la fallecida reina Isabel II, y afirmó que fue «una de las mujeres más increíbles» que conoció.

En una entrevista en el programa BBC Breakfast de la cadena pública británica, Sturgeon afirmó que la difunta monarca fue «una mujer extraordinaria» y pensó que, tras su muerte en 2022, las cosas «absurdas» que rodeaban a la monarquía podían empezar «a cobrar mucha más importancia sin la reina para mantenerlas en marcha».

«Soy republicana, pero siento un respeto increíble por la reina, una mujer increíble», afirmó Sturgeon con motivo de la publicación de su libro de memorias titulado ‘Frankly’, en el que reflexiona sobre su carrera política y los retos a los que se enfrentó.

Y añadió que «sentarse en una habitación con ella era como abrir una ventana a la historia del siglo XX, hablaba de sus conversaciones con Winston Churchill y Nelson Mandela y con todas las grandes figuras de su reinado».

También sostuvo que todo lo que rodeaba a la reina desprendía «misticismo» y reconoció que una audiencia con ella «era más estresante que responder a las preguntas como ministra principal en las sesiones de control que tenía en el Parlamento autonómico escocés.

En cuanto a su muerte en septiembre de 2022, Sturgeon aseveró que fue «un momento profundamente triste» y añadió que la monarca tuvo «una vida de extraordinario servicio» al Reino Unido.

En sus memorias, la política, que se mantuvo durante ocho años en el poder, recordó, entre otros capítulos, el referéndum para independencia de Escocia que tuvo lugar en 2014, y su detención y la de su ex esposo en 2024 por presuntas irregularidades financieras en su partido de las que después quedó libre de cargos.

También mencionó la relación que mantenía con su predecesor en el cargo y mentor, Alex Salmond y abordó cuestiones de género sobre legislación trans por las que sufrió grandes críticas, como de la escritora y creadora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling.

Sturgeon anunció el pasado 12 de marzo que dejará su escaño en el Parlamento escocés tras las elecciones autonómicas de mayo de 2026. EFE

