La extradición de un exministro a EEUU «reacomodará» a las bandas criminales en Costa Rica

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San José, 20 mar (EFE).- El director interino del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Michael Soto, indicó este viernes que la extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y su supuesto socio, Edwin López, por delitos de narcotráfico y asociación ilícita, «reacomodará» las estructuras criminales en el país.

Soto afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que esperan que estas acciones sean «positivas para el país a lo largo de los próximos años» y reflejan el «interés y compromiso» de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico.

«Esperemos que esto, a mediano y largo plazo, pueda incidir. ¿Qué esperamos que pueda pasar? Ahora va a haber algún tipo de resiliencia criminal de reacomodo de las estructuras. El narcotráfico no va a desaparecer porque dos personas hayan sido extraditadas, se reacomodarán», expresó el director del organismo.

Gamboa y López son los primeros costarricenses que el país extradita después de la reforma constitucional del pasado mayo para permitir la extradición de nacionales, únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Soto destacó que la extradición representa un primer paso dentro del proceso y agregó que se espera que Gamboa, al igual que López y otros implicados, brinden declaraciones con la intención de eventualmente reducir sus penas, aportando mayor información, incluso más allá de su propia participación en los hechos.

Según explicó, esta estrategia forma parte de un proceso más amplio por lo cual continúa con investigaciones en marcha con el objetivo de disminuir la cantidad de homicidios.

En la última década, la cantidad de homicidios en Costa Rica se ha incrementado paulatinamente hasta alcanzar cifras récord. En 2025 el país registró 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 alcanzó los 876 y en 2023 fueron 905 homicidios, la mayor cantidad de la que se tienen registros. El OIJ atribuye el 70 % de los homicidios a las rencillas entre bandas narcotraficantes.

«Ya vienen allanamientos grandes, contundentes y seguiremos en la misma línea, eso va a repercutir en la disminución de la violencia en el país, de los delitos contra la propiedad, no vamos a tener un país perfecto en seguridad, pero estamos tratando de volver por lo menos a los estándares de hace unos ocho o seis años», dijo Soto.

Acusados por una fiscalía de Texas

Gamboa y López fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA que despegó esta mañana desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría con destino a Texas, Estados Unidos.

Gamboa, quien está acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Texas de los delitos de asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína, se encontraba detenido en una cárcel de máxima seguridad de Costa Rica, al igual que López.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Gamboa de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío a EE.UU. desde Colombia, a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares. EFE

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