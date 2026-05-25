La familia de españoles naufragados dice que las medidas de seguridad fueron inadecuadas

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Bangkok, 25 may (EFE).- Los familiares de los españoles fallecidos en un naufragio en Indonesia el pasado diciembre subrayaron este lunes que el proceso judicial ha reflejado que «las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos», por los que un tribunal condenó a prisión al capitán y al jefe de máquinas.

«No queremos entrar a valorar las penas impuestas, porque ninguna resolución devolverá a quienes perdimos. Sin embargo, sí consideramos importante dejar claro que, tal y como ha quedado reflejado durante el procedimiento, las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos», dijeron los familiares en un comunicado.

Un tribunal de Indonesia condenó este lunes a 3,5 años de prisión al capitán del barco y a 2,5 al jefe de máquinas por negligencia. Según la investigación, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada.

El navío turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT).

Cuatro miembros de una familia procedente de Valencia (España), entre ellos Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, fallecieron, mientras la tripulación indonesia (el capitán, el jefe de máquinas, dos trabajadores y un guía) y la pareja de Martín, Andrea Ortuño, y una hija sobrevivieron. EFE

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