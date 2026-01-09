La famosa escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, devastada por la muerte de su hijo

3 minutos

Nairobi, 9 ene (EFE).- La famosa escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, voz de referencia del feminismo y la multiculturalidad, se encuentra «devastada» por la muerte de uno de sus hijos gemelos de 21 meses por una enfermedad.

«Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de los gemelos de la señora Chimamanda Ngozi Adichie y el doctor Ivara Esege, Nkanu Nnamdi, quien falleció el miércoles 7 de enero de 2026, tras una breve enfermedad. Tenía 21 meses», afirma un comunicado de la familia emitido este jueves que recogen hoy medios locales.

«La familia está devastada por esta profunda pérdida y solicita que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles. Les pedimos su perdón y oraciones mientras lloran en privado», enfatiza la nota.

«No se harán más declaraciones y agradecemos al público y a los medios de comunicación por respetar su necesidad de aislamiento durante este período de inmenso dolor», añade el comunicado.

La escritora, de 48 años y residente en Estados Unidos, ha recibido numerosos mensajes de pésame, incluido el del presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, quien se enteró de la noticia del deceso con «profundo pesar» y trasladó a la familia su «más sentido pésame».

«Como padre que ha sufrido la pérdida de un ser querido, ningún dolor es tan devastador como la pérdida de un hijo. Me solidarizo con la familia en este momento difícil y lamento esta triste pérdida con ellos», remarcó Tinubu en un comunicado publicado la pasada noche.

El jefe de Estado calificó a Adichie como «un ícono literario que ha traído alegría y luz a muchos hogares en todo el mundo», y agregó que reza para que «ella y su familia encuentren fuerza en el Todopoderoso en estos momentos difíciles».

Adichie y Esege, de 58 años, se casaron en 2009 y tuvieron su primera hija en 2016, mientras que los gemelos nacieron en 2024 por gestación subrogada.

La autora se ha convertido en una de las escritoras más célebres por libros que exploran el amor, el conflicto, la identidad, el feminismo y el colonialismo, entre otros asuntos.

Su primera novela, «Purple Hibiscus» (2003), fue preseleccionada para el premio Booker en 2004, aunque su consagración llegó con su segunda novela, «Half of a Yellow Sun» (2006), que ganó el Premio de Ficción de las Mujeres en 2007, entre otros éxitos.

Su fama como activista se debe también al ensayo «We should all be femenists», en defensa del feminismo y muy divulgado, que la hizo entrar de lleno en la cultura pop.

La cantante Beyoncé incluyó parte de sus palabras en su canción «Flawless» y la multinacional de bienes de lujo Dior estampó el título en una camiseta. EFE

