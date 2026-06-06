La favorita Portugal frente a la ambición de Colombia, la apuesta de Congo y Uzbekistán

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María José Rey

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- La condición de favorita del Grupo K en el Mundial 2026 la concentra la selección de Portugal pero, al acecho del primer puesto, llega una ambiciosa formación de Colombia y, con la expectativa alta de dar sorpresas, dos países que prometen jugar sin complejos, la debutante Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Más allá de los partidos, las cámaras y las luces parecen dirigirse en bloque al astro portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se apresta a jugar el sexto y último Mundial de su carrera y el deseo ferviente de ser campeón, como ya le ocurriera en 2022 al argentino Lionel Messi, su gran rival en las canchas y en las estadísticas.

CR7 hará historia al entrar en el top diez de jugadores más veteranos en disputar una Copa del Mundo, un privilegio casi reservado para guardametas, quienes dominan la lista con ocho lugares.

Las excepciones son el delantero argentino Ángel Labruna que, con 38 años, jugó en Suecia 1958 y el camerunés Roger Milla, que volvió del retiro a los 43 años para jugar en Estados Unidos 1994.

Cristiano quedará ubicado como el cuarto con mayor edad y desplazará al guardameta irlandés Pat Jennings, que jugó con 41 años exactos su último partido de un Mundial en México 1986.

El duelo estelar entre Portugal y Colombia será el último de la tercera fecha, en el Hard Rock Stadium de Miami, y podría ser el que defina el primer lugar en esa zona, que se cruzaría en los dieciseisavos de final frente a un tercer clasificado de otro grupo, teóricamente un partido más accesible.

Portugal no sólo es el favorito del grupo, sino que se proyecta como un candidato al título, tras alcanzar los cuartos de final en Catar 2022.

El plantel dirigido por el español Roberto Martínez es una mezcla de experiencia con una generación de jugadores estelares como Bruno Fernandes, del Manchester United, y Vitor Machado ‘Vitinha’, del PSG.

Colombia se percibe como el segundo clasificado de este grupo, gracias a un rendimiento consolidado que los dejó terceros en las eliminatorias sudamericanas del Mundial tras haber alcanzado la final de la Copa América en 2024 -en la que cayeron ante Argentina-.

Los pupilos del argentino Néstor Lorenzo tienen una línea de ataque potente con dos de los futbolistas del momento: Luis Díaz, del Bayern Múnich, y Luis Suárez, goleador en Portugal con el Sporting de Lisboa.

República Democrática del Congo dio la campanada en el repechaje intercontinental con Jamaica. En 2026 vuelve al Mundial luego de 52 años tras debutar como Zaire en Alemania 1974.

Se apoya en el talento individual de figuras establecidas en la elite de Europa, como Cédric Bakambu, del Betis español, o Wan-Bissaka, del West Ham inglés.

Uzbekistán es la incógnita del grupo, aunque se clasificó como una de la revelaciones de las eliminatorias asiáticas.

Dependerá de su labor grupal, aunque tiene algunos referentes como Abdukodir Khusanov, del Manchester City inglés, o Eldor Shomurodov, del Estambul Başakşehir turco. EFE

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