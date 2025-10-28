La Fed comienza su penúltima reunión del año, con más flexibilización en vista

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) comenzó este martes a debatir sobre la tasas de interés pese a la ausencia de indicadores económicos por la parálisis presupuestaria en el país.

El banco central tiene un mandato del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de sus tasas de interés de referencia.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) «comenzó a las 09H00 (13H00 GMT) como estaba previsto», indicó a la prensa un portavoz de la institución. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 14H00 (18H00 GMT).

Está previsto que se apruebe una reducción de un cuarto de punto, para situar las tasas de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4%. Sería el segundo recorte del año.

El proceso comenzó en la reunión anterior, en septiembre, para dar un respiro a una economía cuyo mercado laboral muestra signos de debilidad.

Algunos son favorables a un recorte más pronunciado, pero a pequeños pasos, como es costumbre. Otros parecen reacios a la idea de reducir las tasas de interés mientras la inflación no esté controlada.

La dificultad radica en que navegan a ciegas para evaluar el estado real de la economía.

La parálisis presupuestaria («shutdown») en Estados Unidos ha suspendido desde el 1 de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

Las cifras de desempleo de septiembre no se han divulgado. Las de octubre pueden no llegar a recopilarse nunca.

En cuanto al seguimiento de la inflación, el índice IPC se comunicó con retraso la semana pasada, pero el indicador preferido de la Fed, el PCE, probablemente no se publicará a finales de semana como está previsto.

