La fiebre del oro «adelgaza» la ‘shabka’, el tradicional regalo de compromiso en Egipto

Rosa Soto y Aya Ragheb

El Cairo, 17 feb (EFE).- El oro es el corazón de la ‘shabka’, el compromiso matrimonial tradicional en Egipto, pero el encarecimiento sin freno de este metal ha obligado a reformular una práctica que parecía intocable: ahora hay que rebajar el peso de las alhajas para poder cumplir con la exigencia social por un precio razonable en un país marcado por la crisis y elevada inflación.

La ‘shabka’ es un regalo que el novio hace a su prometida y consiste en un conjunto de piezas de oro (anillo, collar, pulsera y pendientes). Sin la entrega de ese regalo -cuyo costo es pactado habitualmente entre las familias-, en muchos casos no se considera formalizado el compromiso.

El regalo debe ser en oro porque este metal no solo representa estatus y estabilidad, sino que funciona como garantía económica para la novia, una reserva de «valor» tangible que puede conservar, vender o empeñar a su antojo en caso de necesidad, algo que otros metales preciosos no ofrecen con la misma seguridad ni aceptación cultural.

En las estrechas calles del mercado de Jan el Jalili, el barrio de joyeros de El Cairo, el bullicio habitual recorre las calles principales donde las vitrinas brillan bajo las luces blancas. Allí, el peso de las piezas ha cambiado.

Donde antes reposaban collares contundentes y brazaletes macizos, hoy dominan diseños finos, casi etéreos, cuyo gramaje se ha adaptado para que los bolsillos más modestos no renuncien a celebrar una boda como marcan las tradiciones y exigencias sociales egipcias.

Joyas más ligeras

Guergues al Nemr, dueño de una joyería abierta en 2017 pero con fábrica familiar desde 1980, pone cifras a esta transformación: «En 2017, el gramo de oro de 21 quilates valía casi 400 libras (alrededor de 23 dólares según el cambio de entonces). Con 400.000 libras se podía comprar un kilo de joyas. Ahora, con la misma cantidad, no se pueden adquirir ni 100 gramos; apenas unos 60».

La libra egipcia ha perdido poder adquisitivo y el mercado del oro lo refleja con crudeza. El impacto es visible en la ‘shabka’. Antes, indica, el conjunto que el novio regalaba a la novia solía pesar entre 50 y 100 gramos, a veces más, según su situación económica.

Hoy los diseños son radicalmente ligeros: «Un anillo que pesaba cinco gramos ahora pesa uno o uno y medio», describe Nemr. «Un conjunto puede llegar a cinco gramos. No hay otra forma; hay que sobrellevar la situación».

Joseph Karam, también propietario de una joyería, confirma el ajuste. «Diseñamos conjuntos enteros de 10 gramos. Antes un anillo empezaba en seis o siete gramos; ahora se encuentran de un gramo o menos».

El precio, por las nubes

Actualmente, el oro de 24 quilates cotiza alrededor de 7.556 libras egipcias (162,09 dólares) por gramo, y el de 21 quilates, el más común en la joyería nupcial, ronda las 6.611 libras (141,82 dólares).

El expresidente de la división de Joyería de la Unión de Cámaras de Comercio en Egipto, Wasfy Amin Wasif, heredó su negocio de padres y abuelos y resume con resignación el actual escenario que afecta a las jóvenes parejas de novios: «Cada año suben los precios de los metales preciosos de forma razonable por la subida salarial de los trabajadores y los costes de extracción y fabricación, además de que algunas minas se agotan».

Sin embargo, a partir de 2025, la curva se hizo abrupta. «El mercado egipcio depende de las bolsas internacionales y del valor de las divisas frente al dólar. Cuando sube el oro en cualquier bolsa, sube en todas».

El año pasado, recuerda, el incremento alcanzó el 40 %, y a inicios de 2026 se produjo otra subida bastante considerable imponiendo precios que no esperaban hasta mediados de año.

No es oro todo lo que reluce

Sin embargo, la tradición resiste pese a no ser una exigencia legal para el matrimonio. «La ‘shabka’ seguirá», insiste Al Nemr, porque «es imprescindible regalar oro a la novia, no plata ni plata bañada en oro».

El presupuesto mínimo para un conjunto ronda las 65.000 libras (unos 1.400 dólares) y parte de unos 10 gramos. Puede ser menos metal que antes, pero debe ser oro, remarca.

No obstante, Bilal, veterano comerciante de plata con más de 40 años en el oficio, afirma que algunos novios buscan alternativas, ya que «la plata es mucho más barata: un gramo ronda las 200 libras (4,3 dólares), frente a las 6.000 del oro (129 dólares)».

En raras ocasiones, por la presión económica, algunas parejas acuerdan conjuntos de plata con baño de oro para mantener las apariencias. «Pero solo acepto hacerlo si la novia está presente y consiente; si no, sería una estafa», aclara.

En Egipto, cuando un novio pedía la mano, la familia de la novia solía exigir un regalo de entre 50 y 100 gramos de oro, como se hizo con hermanas y primas. Hoy, muchas familias pactan una cantidad fija de dinero.

Ese monto, inevitablemente, compra menos gramos que antes. La balanza, símbolo de precisión en las joyerías, se ha convertido también en metáfora de equilibrio social: entre tradición y economía, entre prestigio y supervivencia, con el oro como promesa de estabilidad y símbolo de compromiso. EFE

