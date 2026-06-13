La FIFA rebautiza estadios del Mundial para ocultar marcas comerciales ajenas

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Los aficionados que sigan el viernes el partido Estados Unidos-Paraguay, el primero del Mundial 2026 en suelo estadounidense, podrían llevarse una sorpresa: ¿por qué nunca habían oído hablar del Estadio de Los Ángeles?

El recinto donde juegan habitualmente los Rams y los Chargers de la liga de football americano (NFL) es conocido como SoFi Stadium. Sin embargo, la FIFA aplica una política de «estadio limpio» que prohíbe la exhibición de marcas comerciales que no formen parte de sus patrocinadores oficiales.

Empresas como SoFi, MetLife y NRG, que firmaron contratos multimillonarios para obtener los derechos de denominación de sus respectivos recintos, han visto cómo estos pasan a llamarse temporalmente Estadio de Los Ángeles, Estadio de Nueva York-Nueva Jersey y Estadio de Houston durante el evento deportivo más visto del planeta.

«No están contentos. Pagaron mucho dinero para tener visibilidad en esos estadios, pero es una de esas cosas que probablemente no pudieron evitar en esta situación», dijo a la AFP Rick Burton, profesor emérito de la Facultad de Deportes Falk de la Universidad de Syracuse.

Dado que todos los partidos del Mundial se disputan en instalaciones ya existentes -a diferencia de Catar 2022, donde varios estadios fueron construidos específicamente para el torneo-, los cambios temporales de nombre han cobrado mayor relevancia en esta edición, señaló.

El único recinto del Mundial 2026 que no se ve afectado por esta norma es el BC Place de Vancouver.

«Los nombres oficiales de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se han adaptado a los nombres de las ciudades anfitrionas y pueden diferir de la denominación común utilizada a nivel local», indicó la FIFA en el sitio web del torneo.

– Atlanta, «a salvo» –

No todas las sedes han podido cumplir plenamente con las regulaciones. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta no encontró una forma de ocultar un logotipo gigante del fabricante de automóviles instalado en el techo del edificio, compuesto por ocho paneles que giran para cerrarse como el diafragma de una cámara.

Al no poder cubrir el logotipo sin dañar la estructura, el órgano rector del fútbol permitió que permaneciera visible, según informaron medios estadounidenses.

«La FIFA está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de los estadios y las ciudades anfitrionas para implementar los requisitos de protección de marca de forma coherente con las ediciones anteriores del torneo, teniendo en cuenta las consideraciones operativas y de infraestructura propias de cada sede», declaró el organismo a The Athletic.

En Seattle, la empresa de telecomunicaciones Lumen optó por aprovechar la situación con un video humorístico grabado en el estadio que patrocina, sede habitual de los Seahawks de la NFL y de los Sounders de la MLS, la liga de fútbol.

«Mientras los aficionados internacionales llegan desde todo el mundo a nuestra ciudad y a nuestro estadio, mi trabajo es asegurarme de que nuestra marca no aparezca por ningún lado», dijo en el video Ryan Asdourian, director de estrategia y marketing de la compañía.

Con casco y chaleco de seguridad fluorescente, el ejecutivo aparece recorriendo el recinto en busca de cualquier referencia a Lumen, con el resultado de que el logotipo de la empresa termina ocupando un lugar destacado, al menos dentro del propio video.

Como los Juegos Olímpicos aplican una política similar de limpieza comercial en sus sedes, el SoFi Stadium tendrá que retirar nuevamente la marca de su patrocinador dentro de dos años, cuando acoja, entre otros eventos, la ceremonia de apertura de los Juegos de Los Ángeles 2028.

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