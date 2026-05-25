La Fiscalía apelará perdón judicial al pelotero Wander Franco

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Santo Domingo, 25 may (EFE).- El Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia que concedió este lunes un perdón judicial al beisbolista dominicano Wander Franco, en el nuevo juicio que enfrentó por abusar sexualmente de una menor de 14 años.

La Corte de Apelación de Puerto Plata declaró este lunes penalmente responsable a Franco, pero le eximió de ir a prisión, mientras condenó a diez años de cárcel a la madre de la menor.

En un comunicado, el Ministerio Público defendió las pruebas «claras, contundentes y plenamente vinculantes» presentadas en el tribunal.

Asimismo, afirmó que durante el juicio «probó su acusación y la probó más allá de toda duda razonable», al tiempo que acusó a las defensas de «limitaron a montar un teatro argumentativo con el único propósito de intentar confundir» al tribunal.

El pelotero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas fue condenado en junio pasado en primera instancia a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico por mantener relaciones sentimentales con una menor de edad, pero la sentencia fue apelada por el Ministerio Público.

En aquella ocasión, el Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo «consentido».

En su fallo de ese lunes, el tribunal ordenó el decomiso de bienes que les fueron incautados a la madre de la menor, incluyendo un solar con una extensión de 600 metros cuadrados, un vehículo de 2023, así como 68.500 dólares y 800.000 pesos (unos 13.000 dólares).

Asimismo, equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. EFE

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