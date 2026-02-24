La Fiscalía brasileña cierra el cerco sobre los acusados del asesinato de Marielle Franco

4 minutos

São Paulo, 24 feb (EFE).- El juicio por el asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco comenzó este martes con el pedido de condena de la Fiscalía brasileña a los cinco acusados, a los que señaló de integrar una «poderosa organización criminal».

Durante la primera jornada del juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF), el Ministerio Público sostuvo que el crimen, cometido en marzo de 2018, fue ordenado para eliminar la «amenaza» que representaba la actividad política de la concejala contra los negocios inmobiliarios de las ‘milicias’, asociaciones de origen paramilitar.

La Primera Sala del Supremo, integrada por cuatro magistrados, retomará la audiencia este miércoles para dictar sentencia definitiva y, en caso de condena, fijar las penas correspondientes.

La jornada inaugural del pleito por el crimen de la militante política y activista fue dedicada a la lectura del informe del caso, la sustentación del fiscal general, y la exposición de las defensas de los cinco acusados.

Según el fiscal, los acusados buscaban apropiarse ilegalmente de terrenos públicos en Río de Janeiro, mientras que Franco defendía el uso de los mismos para la construcción de conjuntos residenciales para los pobres.

El viceprocurador general de la República, Hindemburgo Chateaubriand, presentó como pruebas las escrituras de al menos 89 terrenos en el área dominada por la milicia a nombre de los hermanos Brazão y que se refieren a lotes públicos ocupados ilegalmente y regularizados mediante fraudes.

Según la Fiscalía, tales terrenos eran supuestamente ocupados por personas pobres que pedían la titularidad de los mismos y después los vendían a precios irrisorios a los hermanos Brazão.

Además de las condenas penales, Chateaubriand pidió que los cinco acusados, entre los que figuran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal, sean obligados a pagar indemnizaciones por daños morales y materiales a los familiares de las víctimas.

La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

Los alegatos de la defensa

Al inicio del juicio, el relator de la causa penal, el juez Alexandre de Moraes, manifestó que, con las pruebas existentes, “no quedan dudas” de que los hermanos Brazão fueron “los autores intelectuales” del crimen, e hicieron uso de sus conexiones políticas y sus cargos públicos para favorecer la expansión de sus negocios «ilegales».

Desde el banquillo, los acusados se declararon inocentes y sus defensas sostuvieron que la acusación se basa en la confesión «inconsistente» y «mentirosa» del expolicía Ronnie Lessa, autor material ya condenado, que aceptó colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios.

«La confesión de Ronnie Lessa es una creación mental», afirmó el abogado de los Brazão, Cléber Lopes.

«La confesión en sí misma no puede ser considerada como una prueba, sino como el camino para llegar a las pruebas, pero la Fiscalía no consiguió elementos para verificar la confesión», sostuvo Lopes.

Lessa y el expolicía Élcio Queiroz fueron condenados por un jurado en Río como autores materiales del asesinato en octubre de 2024.

Las familias de las víctimas piden justicia

Tras casi ocho años de espera, la familia de la activista acudió a la capital para presenciar el proceso.

Anielle Franco, hermana de Marielle y actual ministra de Igualdad Racial, denunció que a su hermana no se le dio «oportunidad de defenderse» y que el crimen fue un intento de silenciar a una mujer negra y de favela cuyo cuerpo «creyeron que sería descartado».

Agatha Arnaus, viuda del conductor Anderson Gomes, reforzó la idea de que la justicia debe ser integral, ya que “no solo mata quien aprieta el gatillo, sino también quien obstruye las investigaciones, quien ordena matar y quien paga por la muerte de alguien». EFE

adm-cm/jmc/sbb

(foto) (video)