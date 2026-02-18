La Fiscalía de Panamá investiga videos de contenido sexual con menores durante el carnaval

Ciudad de Panamá, 18 feb (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó este miércoles que investiga videos difundidos en redes sociales con contenido sexual que involucran a menores de edad y que se habrían registrado en diversas partes del país durante el carnaval.

Las autoridades judiciales indicaron que adelantan las investigaciones por delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas establecidas en los artículos 179, 184 y 187 del Código Penal, que conllevan penas de cárcel de entre seis y diez años.

Estas pesquisas se generan «tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales, lo que ha llevado a la Procuraduría General de Nación a iniciar investigaciones», indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una breve declaración pública.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana analiza además otros hechos relacionados a delitos sexuales reportados durante los días del carnaval para iniciar las investigaciones que correspondan, añadió.

«La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de asegurar el bienestar de las víctimas y evitar su revictimización, además de llevar ante los Tribunales de Justicia a estos depredadores sexuales, quienes con sus conductas atentan contra el pudor, la libertad, y la integridad sexual, en perjuicio de personas adultas y menores de edad», indicó la información oficial.

Las denuncias de delitos contra la libertad sexual sumaron 5.815 en 2025, un 5 % menos que el año anterior. Entre estos delitos está el de corrupción de menores (artículo 179), que registró 293 denuncias, con un alza del 9 %.

También pornografía infantil (artículo 184), que registró 51 denuncias en 2025, un 56 % menos que en 2024; y actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad (artículo 187) con dos denuncias, un 67 % menos que el año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.

El carnaval es la fiesta predilecta de los panameños y sinónimo de música, sol, agua y desenfreno, en unos días en que se copan especialmente las playas del país centroamericano. EFE

