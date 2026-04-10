La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Ternera

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París, 10 abr (EFE).- La Fiscalía francesa pidió este viernes una pena de cinco años de cárcel, exentos de cumplimiento, para el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último juicio que tiene pendiente en Francia.

La fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, también reclamó para Urrutikoetxea (75 años) su expulsión definitIva de Francia, junto a esa pena de cárcel por pertenencia a una organización terrorista que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia.

Rudloff insistió en su requisitoria en que no hay que ver a esta figura histórica de ETA como «un negociador de paz», que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien «participó en negociaciones», estaba «implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción», es decir, «con los atentados», subrayó. EFE

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