La Fundación Archewell de los duques de Sussex es rebautizada Archewell Philanthropies

2 minutos

Redacción Internacional, 19 dic (EFE).- Los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, anunciaron este viernes que su fundación benéfica, la Archewell Foundation, ha sido rebautizada como Archewell Philanthropies.

Su página web especificó que ese organismo es «el hogar» del trabajo filantrópico de la pareja, que se casó en 2018 y tiene dos hijos, Archie (2019), que inspiró el nombre de la fundación, y Lilibet (2021).

Los duques de Sussex aprovecharon que la fundación acaba de cumplir su quinto aniversario para anunciar el cambio.

Este próximo capítulo, según añadió un comunicado difundido por la revista People, permite a los duques ampliar sus esfuerzos filantrópicos «a nivel mundial como familia, con un alcance significativo y un impacto máximo, fundamentados en los mismos valores y asociaciones y en su compromiso de involucrarse y hacer el bien».

Según dicho mensaje, este modelo permite a la pareja y a sus hijos que «amplíen su labor, ofreciendo una mayor flexibilidad para expandir los esfuerzos filantrópicos a nivel global, al mismo tiempo que se agiliza la estructura administrativa a través de Archewell Philanthropies».

En otoño los duques de Sussex compartieron una imagen de una de las actividades humanitarias en las que está involucrada la fundación que permitió ver que los pequeños, de 6 y 4 años, habían acompañado a sus padres a preparar comidas para gente necesitada de Los Ángeles.

People interpreta que Archewell Philanthropies seguirá operando dentro de una estructura sin ánimo de lucro, pero a través de un modelo de patrocinio fiscal, una configuración que permite que los proyectos benéficos crezcan con mayor facilidad en todo el mundo.

Según la revista, los duques de Sussex continuarán guiando la misión de la entidad en sí, estableciendo prioridades y eligiendo las iniciativas y alianzas que apoyan.

La entonces Fundación Archewell fue creada después de que la pareja abandonara sus funciones dentro de la familia real británica y se estableciera en Estados Unidos en 2020.

Las actividades actuales de la pareja también apuntan al mundo cinematográfico. Según anunció esta semana la revista Deadline, están desarrollando a través de la productora Archewell Productions una adaptación para Netflix de la novela de Jasmine Guillory ‘The Wedding Date’. EFE

