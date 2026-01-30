La gigante brasileña Nubank recibe la aprobación inicial para operar como banco en EEUU

La gigante brasileña de finanzas digitales Nubank anunció este jueves que recibió una aprobación inicial para operar como banco en Estados Unidos, tras convertirse en poco más de una década en una de las empresas más valiosas de América Latina.

Con 127 millones de clientes en la región, el neobanco obtuvo una «aprobación condicional» de un organismo federal estadounidense para entrar en la «fase de organización del nuevo banco», que aún debe pasar evaluaciones de la Reserva Federal y otros entes, según un comunicado de Nubank.

Se trata de un paso clave en los planes de expansión global de la compañía, que pretende «construir la próxima generación bancaria en Estados Unidos», dijo su cofundador y CEO, el colombiano David Vélez, citado en el comunicado.

De aprobarse definitivamente, la licencia -solicitada en septiembre pasado a la Oficina del Contralor de la Moneda- le permitirá ofrecer en Estados Unidos servicios similares a los que ya presta en Brasil, México y Colombia: cajas de ahorros, tarjetas de crédito y préstamos, entre otros.

La empresa se propone capitalizar al nuevo banco en un plazo de un año y abrirlo en hasta 18 meses, según exigen las normas estadounidenses.

La filial en Estados Unidos tendrá como líder a la cofundadora de Nubank, la brasileña Cristina Junqueira, anunció la firma.

Nubank se fundó en 2013 en Sao Paulo, principal centro financiero latinoamericano, con la promesa de ofrecer alternativas al sistema de bancos tradicionales brasileños.

Captó clientes con tarjetas de crédito sin comisiones y con una interacción totalmente digital, presentada como solución a la burocracia bancaria.

Nubank empezó a cotizar en Wall Street en 2021, con la estrella del funk brasileño Anitta como miembro de su junta directiva y embajadora de la marca.

Hoy se ubica entre las cinco compañías mejor cotizadas de América Latina, con la argentina Mercado Libre a la cabeza y otras brasileñas como Petrobras e Itaú en el ranking.

