La gigante naviera Maersk encarga 26 grandes portacontenedores para renovar su flota

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El gigante danés del transporte marítimo Maersk anunció el viernes que encargó 26 grandes portacontenedores para la renovación de su flota.

Los buques deberían ser entregados en 2029 y 2030, indicó el grupo en un correo electrónico enviado a la AFP.

Maersk, el segundo mayor armador de portacontenedores del mundo, no precisó qué astilleros construirán los buques ni el monto de los contratos.

«Los buques tendrán una capacidad de 18.600 TEU («Twenty-foot Equivalent Unit», unidad de medida de volumen, ndlr) y estarán equipados con motores de doble combustible capaces de funcionar con gas licuado», declaró la empresa.

A mediados de agosto, Maersk revisó al alza su previsión de beneficio anual tras anunciar que tuvo el doble de ganancias en el segundo trimestre, impulsadas por una fuerte demanda en Asia.

Sus beneficios aumentaron incluso cuando la guerra en curso en Oriente Medio ha frenado el tráfico de petroleros y cargueros en el estrecho de Ormuz, clave para el petróleo, el gas y otros productos industriales esenciales.

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