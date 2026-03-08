La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán

Teherán, 9 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, quien hereda del cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo.”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Los Guardianes aseguró que “como soldado y brazo poderoso del liderazgo” está “preparado para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí”.

Además, consideró la elección de Mojtaba como el tercer líder supremo de Irán, tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní, como un nuevo amanecer y el inicio de una nueva etapa en la Revolución.

Con la misión de proteger a la Revolución Islámica y paralela a las Fuerzas Armadas convencionales, la Guardia Revolucionaria es el cuerpo militar más poderoso del país persa y controla el programa de misiles balístico iraní.

La Asamblea de Expertos anunció que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí, como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para «evitar que el país quede sin liderazgo”. EFE

