La guatemalteca Gaby Moreno aporta el toque latino a Perséfone en el musical ‘Hadestown’

4 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 12 mar (EFE).- La cantautora guatemalteca Gaby Moreno ha debutado en Broadway poniéndose en la piel de la diosa griega Perséfone, a quien aporta un toque latino en el musical ‘Hadestown’ desde el pasado 3 de marzo.

«Lo lindo es que me dejaron traer mucho de mi cultura latina al personaje», comenta Moreno en una entrevista con EFE en el interior del teatro Walter Kerr, donde desde hace siete años se representa la obra.

Así confluyen en Perséfone figuras latinoamericanas o de ascendencia hispana como Chita Rivera, Rita Moreno o Chavela Vargas, personajes «que cuando pienso en ellas digo ‘son unas diosas, unas divas'».

Sobre el escenario, también honra a sus raíces diciendo palabras en español e incluso recreando «un ‘bailecito’ estilo salsa»: «Saco un poquito esos pasos prohibidos», subraya entre risas la cantante, que luce un vaporoso vestido estampado de cuadros negros y blancos.

«Siento mucha impotencia ante tanta división»

El debut de Moreno en los escenarios de Nueva York tiene lugar mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica una dura política de inmigración que se salda con redadas y deportaciones masivas.

«Siento mucha impotencia y tristeza ante tanta división y odio. Lo único que puedo hacer es estar en las artes. Yo siento que vine al mundo para esto, para traerle un poco de alegría y esperanza a las personas», apunta la guatemalteca, que emigró a Estados Unidos a principios de los 2000.

Frente al escenario del Walter Kerr, decorado con una escalera de caracol que da paso a una amplia puerta verde, afirma que su papel protagónico puede servir para lanzar un mensaje y «como latinos, decir: estamos haciendo cosas buenas que unen a las personas».

Su paso por el musical, donde trabajará hasta el próximo agosto, lo describe como una experiencia «catártica» y una oportunidad para poner su «granito de arena y hacer que el mundo sea mejor».

Actuar en Broadway: un sueño para la artista

Esta es la primera vez que Moreno, ganadora de un premio Grammy y otros dos Grammy Latinos, actúa en Broadway, si bien ha aparecido en otros proyectos audiovisuales como la serie de Guillermo del Toro ‘Cabinet of Curiosities’.

Cuando le llegó la oportunidad de debutar en la avenida más famosa de Nueva York ni se lo pensó: «Recibí un correo preguntándome si estaba disponible para hacer el personaje de Perséfone y dije que sí de inmediato. Es algo que soñaba hacer desde que era muy chiquita».

Durante su paso por el teatro, la cantante de 44 años compartirá escenario con los actores de Broadway Joshua Colley, Harrison Ghee y Jordan Tyson y con Gary Dourdan, famoso por participar en la serie de crímenes ‘CSI’.

Moreno, que antes de ‘Hadestown’ solo había incursionado en el teatro musical con una producción en Los Ángeles de ‘Hair’, reconoce que durante las cinco semanas de ensayos ha asistido a una auténtica «masterclass de actuación».

Además, asegura sentirse «muy cómoda» cantando las canciones compuestas por Anaïs Mitchell, la mente pensante tras ‘Hadestown’, porque su propia música se parece a esa mezcla de ‘folk’, jazz y blues que caracteriza a la obra.

«Lo que sí ha sido un reto para mí es la coreografía y el movimiento constante que tiene mi personaje, que está corriendo de un lado a otro mientras yo sigo cantando. Tengo que trabajar para cantar bien y que no se me vaya el aire», añade.

Gaby Moreno ayuda así a construir dos historias de amor entrelazadas, la de Orfeo y Eurídice y la del rey Hades y su esposa Perséfone, en una versión reinterpretada inspirada en el jazz de Nueva Orleans y la era de la Gran Depresión.

De cara al futuro, la cantante tiene previsto lanzar el 18 de abril un álbum de canciones que grabó en directo, mientras que a finales de año sacará un disco tributo a David Bowie en el que colabora con músicos con los que él hizo giras o grabaron con él. EFE

