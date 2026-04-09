La guerra de Irán afecta a los sistemas de salud de África, alerta la Unión Africana

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Nairobi, 9 abr (EFE).- Las restricciones causadas por la guerra de Irán están afectando a los sistemas de salud de África, alertó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), mientras sigue analizando la situación en cada país.

«Los CDC de África están monitorizando la situación que se está desarrollando en todo el mundo», afirmó en una rueda de prensa virtual el director de Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Tolbert G. Nyenswah.

«Esperemos que mejore porque está afectando a los sistemas de salud, hospitales, servicios de ambulancias y otros sistemas que deben proporcionar atención médica, e incluso está afectando a alguno de los brotes (de enfermedades) a los que estamos respondiendo», añadió Nyenswah.

Confirmó este impacto también en la misma rueda de prensa el responsable adjunto de incidentes de los CDC de África, Yap Boum, al destacar que las restricciones están afectando a suministros de materiales clave, como el poliéster necesario para producir mosquiteras.

«También tenemos el desafío del transporte, que no es directamente el fármaco pero, si el paciente no puede desplazarse al centro de salud (por los altos precios del combustible), es un problema», subrayó Boum.

El experto también puso el acento en «el alto riesgo de dependencia» de muchos países africanos, que importan la inmensa mayoría de sus productos médicos, y señaló que algunas naciones del continente como Egipto o Argelia «podrían sufrir menos» porque producen de manera más productos.

Los CDC de África lanzaron esta advertencia mientras numerosos gobiernos africanos apuestan por medidas como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, para protegerse frente a las constantes subidas provocadas por el conflicto de Irán.

También se han visto afectados otros bienes, como la carne o los fertilizantes.

Las economías de África son muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento. EFE

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